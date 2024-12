"Nowy rok, nowy ja" – już za chwilę krzyknie tysiące Polaków i ruszy do siłowni i na baseny. Przez chwilę będzie tłoczno, przez chwilę kipieć będzie motywacją. Im jednak bliżej lutego, tym pojawiać się zacznie więcej wymówek, motywacja opadnie… i wszystko wróci do normy. Badania Richarda Wisemana wykazały, że tylko 10 proc. osób rzeczywiście realizuje swoje cele noworoczne. Jak wytrwać dłużej?

Według badań Richarda Wisemana większość ludzi porzuca swoje cele z powodu zbyt ogólnych założeń, braku planu oraz polegania wyłącznie na motywacji. Zamiast tego ważne są małe kroki, realizm i odpowiednie narzędzia, takie jak publiczne deklarowanie celu czy systematyczność.

Poleganie wyłącznie na motywacji to droga donikąd. Nie da się stale utrzymywać pozytywnych afirmacji na tyle, by pchały one do działania. W końcu wymówki wezmą górę, jeśli nie będziesz mieć z góry ustalonego planu.

Zastosuj metodę SMART w swoich planach

Formułowanie celów według metody SMART znacząco zwiększa szanse na ich realizację. Już nie musisz szukać w sobie motywacji do działania. Masz jasny cel i go realizujesz. Tylko tyle i aż tyle.

Na czym polega metoda SMART? Nazwa to skrótowiec. Łączy pierwsze litery słów odnoszących się do najważniejszych cech dobrze wyznaczonego celu. Zgodnie z tą metodą cel musi być:

S pecific (konkretny) – Zamiast "schudnę", napisz "schudnę 5 kilogramów do końca marca".

M easurable (mierzalny) – określ, jak sprawdzisz swoje postępy, np. ważenie co tydzień.

A chievable (osiągalny) – upewnij się, że cel jest realistyczny (zaplanowanie, że schudniesz 20 kilogramów w miesiąc, z pewnością nie będzie możliwe do spełnienia).

R elevant (istotny) – zastanów się, czy dany cel jest dla ciebie ważny, aby chciało ci się walczyć o jego realizację.

T ime-bound (określony w czasie) – ustal deadline osiągnięcia celu (zaczynaj z wizją końca!).

Cel zapisany to połowa sukcesu

Brian Tracy, ekspert od rozwoju osobistego, podkreśla, że zapisywanie celów znacznie zwiększa szanse na ich realizację. Fizyczne zanotowanie planu aktywuje część mózgu odpowiedzialną za działanie, co pomaga skupić uwagę i wzmocnić zobowiązanie wobec celu. Dzięki temu umysł (bez twojego świadomego zaangażowania) będzie przez całą dobę pracował nad tym, by znaleźć sposób zrealizowania wyznaczonego zadania.

Warto także umieścić zapisaną listę w widocznym miejscu, by regularnie przypominała o postanowieniach. To jeszcze bardziej zwiększy prawdopodobieństwo, że odniesiesz sukces.

Dyscyplina vs. motywacja

Motywacja to krótki przypływ energii, który zwykle towarzyszy nowym wyzwaniom. Dyscyplina natomiast to zdolność do konsekwentnego działania, niezależnie od emocji czy nastroju. Choć motywacja może być początkiem zmiany, to właśnie dyscyplina pozwala wytrwać, gdy zapał opada. Tworzenie rutyn i małych nawyków to najlepsza strategia budowania pozytywnego nawyku.

Jak zbudować dyscyplinę i wytrwać w postanowieniach? Zacznij od czterech nieskomplikowanych trików:

Rozpocznij od 1-2 priorytetów – zbyt wiele celów może przytłoczyć. Skup się na najważniejszych dla ciebie obszarach. Rozłóż realizację w czasie – nie zmieniaj wszystkiego naraz, wprowadzaj jeden nawyk na miesiąc. Stwórz system nagród – celebruj małe sukcesy, by zwiększyć motywację do dalszego działania. Szukaj wsparcia – dzielenie się celami z bliskimi może wzmocnić poczucie odpowiedzialności.

