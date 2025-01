Od kilku dni trwa gorąca debata na temat wysuniętej przez Ministerstwo Cyfryzacji propozycji dotyczącej blokady szkodliwych i nielegalnych treści w internecie. Minister Krzysztof Gawkowski postuluje wprowadzenie "procedury administracyjnej", która miałaby zobowiązywać prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do decydowaniu o ograniczaniu w sieci niektórych treści, bez decyzji sądu. - Dlaczego UKE? Jest niezależny. Prezes jest wybierany na sześć lat (...). Po drugie jest procedura odwołania do sądu - wyjaśniał w "Graffiti" minister cyfryzacji.

Strona rządowa przekonuje, że sprzyjać będzie to bezpieczeństwu w sieci, jednak opozycja bije na alarm. Jej przedstawiciele obawiają się, że prawdziwym celem proponowanych przepisów jest cenzura w sieci, a restrykcje doprowadzić mogą do poważnych ograniczeń wolności słowa. - Jeśli chcieliby to wprowadzić, ta kampania byłaby naprawdę brudna - ocenił w "Gościu Wydarzeń" były minister kultury, Piotr Gliński.

Projekt ustawy o bezpieczeństwie w sieci bez kwestii własności intelektualnej

Początkowo projekt ustawy miał zakładać, że treści, które mogą podlegać blokowaniu to te, które:

naruszają dobra osobiste na wniosek osoby, której dobro zostało naruszone, czyli np. polityka, celebryty czy internauty

naruszają prawo własności intelektualnej, na wniosek użytkownika, policji lub "zewnętrznego podmiotu sygnalizacyjnego"

noszą znamiona czynu zabronionego lub nawołują bądź pochwalają taki czyn, na wniosek użytkownika, policji, prokuratury bądź zaufanego podmiotu

W piątkowej "Lepszej Polsce" wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział jednak, że drugi z wymienionych filarów propozycji resortu nie znajdzie się w ostatecznej wersji projektu.

- Dzisiaj procedura blokowania nielegalnych treści, bo o tym mówimy, i kwestia definicji rzeczywiście jest kwestią dyskusji, cały czas nad tym pracujemy. Np. kwestia własności intelektualnej nie znajdzie się w tym projekcie ustawy ostatecznie, ze względu na trudności w zidentyfikowaniu - powiedział Sanderski.

Jak dodał, zdefiniowanie treści nielegalnej w temacie plagiatu, czy nieuprawnionego wykorzystywania czyjejś myśli jest niezwykle trudne. Ustawodawcy skupią się na naruszeniach dóbr osobistych i czynach zabronionych.

- Tutaj mówimy przede wszystkim o tym, że ktoś komuś grozi śmiercią lub wrzuca filmiki relacjonujące przestępstwo zgwałcenia lub czyni inne groźby karalne - wymieniał wiceminister.

Z zasadnością projektu ustawy nie zgadzała się prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr Jolanta Hajdasz. Krytykowała wybór UKE, wskazując że urząd nie ma kompetencji, by oceniać treść wpisów w internecie.

- Brzmi ładnie, ale sedno sprawy to szczegóły. Można tylko naprawdę wyrazić ogromne zdziwienie, zdumienie, nie chcę użyć mocniejszych słów, tego typu rozwiązaniem. Tenże urząd kompletnie nie ma nic wspólnego z moderowaniem wolności słowa, nie ma żadnych kompetencji, by oceniać to, czy mój wpis jakikolwiek naruszył czyjeś dobra osobiste - przekonywała.

Dr Hajdysz stwierdziła, że rozwiązanie proponowane przez ministerstwo jest jak wejście "z deszczu pod rynnę" i zakłada przekazanie decyzyjności z rąk "dyktatorów z big techów do dyktatury urzędników".

Więcej informacji wkrótce.