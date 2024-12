Piotr Witwicki pytał swoje gościnie o to, jak w dzisiejszych czasach ułożyć sobie życie ze smartfonem i mediami społecznościowymi.

- Przede wszystkim nie mylić dostępu do wiedzy i bycia poinformowanym z dostępem do informacji - odpowiedziała Magdalena Bigaj, prezeska Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. - Bycie bombardowanym informacjami z internetu sprawia, że gorzej się czujemy, odczuwamy przeciążenie informacyjne.

- Telefon często intensywnie obecny w naszej rzeczywistości trudno odkleić od ręki w święta. Jednym z rozwiązań jest świadome przygotowanie się do świąt i zdanie sobie sprawy z tego, że ten telefon może nam je ukraść - dodała.

Wypracowanie dobrych nawyków to kolejne rozwiązanie, jak podkreśliła prof. Monika Przybysz. - W święta tego nie zrewolucjonizujemy. Musimy wcześniej zacząć myśleć o tym, jak korzystać z tych telefonów - stwierdziła.

Ekspertki przypomniały o tym, że dzieci kopiują postawy dorosłych. Dorośli zatem muszą najpierw sami nauczyć się dobrych nawyków - zabierania telefon z sypialni, z kieszeni, kiedy siedzimy przy stole, odkładania w wybrane miejsce. - Jeśli telefon leży - zawsze będziemy po niego sięgali - zauważyła Monika Przybysz.

Australia. Zakaz korzystania z platform społecznościowych

Jakiś czas temu Australia wprowadziła zakaz korzystania z platform społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia.

- Nie jestem zwolenniczką rozwiązania, które rozpoczyna się od wielkiego zakazu. Z tym musi iść edukacja społeczna - uważa Magdalena Bigaj.

- Mamy bardzo niską świadomość tego, co niosą ze sobą media społecznościowe. Nie chcę ich demonizować, sama z nich korzystam. Ale robię to ze świadomością, że jest to narzędzie wysokiego ryzyka - stwierdziła.

- Dzieci i młodzież nie mają aparatu pojęciowego, bazy doświadczeń, żeby poradzić sobie ze spektrum porównań i ogromnym światem, który napotykają w mediach społecznościowych - dodała.

Mówiąc o zasadach, które powinny towarzyszyć korzystaniu z technologii, prof. Przybysz podkreśliła, że esportowcy robią sobie przerwy co 50-60 minut. - A nasze dzieciaki? - pytała.

Ekspertka wspomniała o badaniach przeprowadzonych w Szwecji, które potwierdziły, że dzieci uczą się lepiej z książek i zeszytów niż choćby z tabletów. - Szwedzi powiedzieli: zero tabletów w klasach pierwszego nauczania. Zero ekranów. Wracamy do kredy, kartki, ołówka - podkreśliła prof. Przybysz.

Komisja Sejmowa ds. Dzieci i Młodzieży, której przewodniczy Monika Rosa zapowiedziała m.in. prace nad odpowiedzią na pytanie, jaki jest bezpieczny wiek wejścia do mediów społecznościowych.

- Lobbing przeznaczany w Brukseli przez firmy technologiczne sześciokrotnie przekracza środki, które w lobbing przeznacza przemysł motoryzacyjny. Media społecznościowe stosują miękką korupcję wobec nas wszystkich - uważa Magdalena Bigaj.

- Musi jeszcze upłynąć sporo wody w Wiśle, żeby polscy politycy zrozumieli, że muszą stanąć po stronie swoich obywateli, którym prawa człowieka należą się również w cyfrowej przestrzeni - dodała.

Artykuł jest aktualizowany.

