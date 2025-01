W czwartek papież Franciszek przewrócił się, w wyniku czego doznał stłuczenia prawego przedramienia.

Watykan. Papież Franciszek kontuzjowany

- Dziś rano w wyniku upadku w domu świętej Marty papież Franciszek doznał stłuczenia prawego przedramienia. Obyło się bez złamań. Ramię unieruchomiono profilaktycznie - przekazano w komunikacie wydanym przez Stolicę Apostolską.

Papież nie zmienił swoich planów ze względów na kontuzję. Wziął udział we wszystkich spotkaniach i obradach, jakie przygotowano. Nie zamierza także rezygnować ze spotkań w najbliższych dniach.

Problemy zdrowotne papieża Franciszka

Papież Franciszek zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi. W 2021 wycięto mu fragment jelita, z kolei w 2023 roku operowany był z powodu przepukliny brzusznej. Podczas zeszłorocznych obchodów wielkanocnych głowa odwołał swój udział w tradycyjnej Drodze Krzyżowej w Koloseum - powodem miała być infekcja dróg oddechowych. Cierpi także na choroby kolana.

O 2022 roku zaczął poruszać się na wózku inwalidzkim, co - jak wyjaśnił w wydanej ostatnio autobiografii - szczególnie go denerwuje, ponieważ nie lubi, gdy widzi się go w tym "wydaniu". W domu świętej Marty często porusza się przy pomocy laski.

Papież nie ukrywa również, że często i dużo myśli o śmierci. W książce zdradził, że szczegóły jego pogrzebu są już zaplanowane. Ciało papieża nie będzie wystawione na katafalku, lecz spocznie w trumnie.

Miejscem pochówku Franciszka będzie bazylika Matki Bożej Większej w Rzymie, poza Watykanem.