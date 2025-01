Nowe świadczenie dla pracowników Watykanu. "Osobista inicjatywa papieża"

Papież Franciszek zapewnił pomoc finansową pracownikom Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, którzy posiadają trójkę lub więcej dzieci. Od 1 stycznia 2025 r. na rzecz każdej wielodzietnej rodziny będzie wypłacane comiesięczne świadczenie w wysokości 300 euro (ok. 1300 zł).

Papież Franciszek pomaga rodzinom

Świadczenie będzie obowiązywało do 18. roku życia dziecka lub do 24. roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki. Fernando Vérgez Alzaga, przewodniczący Gubernatoratu i siostra Raffaella Petrini, sekretarz generalna przekazali w oświadczeniu, że była to osobista inicjatywa papieża.

ZOBACZ: Papież spotkał się z dyplomatami. Nagle przerwał przemówienie

Ponadto zmienił się wymiar płatnego urlopu rodzicielskiego z trzech do pięciu dni. Jest to urlop dodatkowy, często wykorzystywany przez ojców po narodzinach dzieci.



W grudniu 2024 roku ogłoszono także, że wiosną zacznie funkcjonować żłobek zlokalizowany na terenie Watykanu. Skorzystają z niego dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców jest zatrudnione w instytucjach Stolicy Apostolskiej. Żłobek będzie dwujęzyczny, włosko-angielski i będzie czynny przez pięć dni w tygodniu.

Watykan zatrudnia prawie 5 tys. osób świeckich. Ile zarabiają?

Oprócz duchownych w Watykanie pracuje około 4,8 tys. osób świeckich. Są zatrudnieni w mediach, ambasadach światowej administracji kościelnej, muzeach, ogrodach, sklepach i aptece. Najczęściej otrzymują 1500 do 3000 euro miesięcznie (od ok. 6,4 tys, zł do ok. 12,8 tys. zł) i dodatkowo 13 pensję. Co dwa lata przyznawana jest premia za staż pracy i korekta inflacyjna. Nie pobiera się podatku dochodowego.

ZOBACZ: Zaskakująca decyzja papieża. Przekazał istotny urząd kobiecie

Starsi pracownicy z dłuższym stażem otrzymują pensję w wysokości od 2900 do 3600 euro miesięcznie (od ok. 12,4 tys. zł do ok 15,4 tys. zł). Pracownicy Watykanu niebędący duchownymi przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat. Nie ma zasiłków dla bezrobotnych, a strajki są zabronione.