Braun kandydatem na prezydenta? Bosak: Niepoważna sytuacja

Informację o możliwym starcie Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich w 2025 roku podał w serwisie X dziennikarz Piotr Szlachtowicz. Potwierdził ją później w rozmowie z Onetem prof. Mirosław Piotrowski, były europoseł PiS, związany ze środowiskiem Radia Maryja. Według niego Braun ma zorganizować konwencję, gdy tylko zbierze podpisy.

W "Studiu Parlament" na antenie Polsat News Polityka o te doniesienia został zapytany jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. - Uważam, że temat jest sztucznie wywołany przez plotki krążące w internecie i wolałbym go nie komentować, póki głosu nie zabierze sam zainteresowany, bo do tego momentu nie zabrał w tej sprawie głosu - podkreślił.

Wybory prezydenckie 2025. Grzegorz Braun będzie kandydował? "Niepoważna sytuacja"

Bosak podkreślił, że kandydatem Konfederacji w wyborach na prezydenta jest i będzie Sławomir Mentzen. - Myślę, że jest to absolutnie niepotrzebne zamieszenie podsycane przez jakichś dziennikarzy, czy aktywistów - dodał.

- Grzegorz Braun jest reżyserem i umiejętnie buduje dramaturgię sytuacji. Nie wyklucza, ale też nie potwierdza. Przypomnijmy, że na procedury jeszcze wiele tygodni, więc z tą niejasnością możemy trwać - stwierdził.

Jednocześnie zaznaczył, że "nie wyobraża sobie, żeby Konfederacja miała więcej niż jednego kandydata na prezydenta". - Byłaby to sytuacja niepoważna politycznie - ocenił.

Zdaniem polityka członkowie ugrupowania powinni się skupić na szukaniu jedności politycznej i jak najlepszym wyniku Sławomira Mentzena, który w sierpniu został zatwierdzony przez Radę Liderów Konfederacji.

- Pięć lat temu to byłem ja, tym razem jest to Sławomir Mentzen. Grzegorz Braun też miał okazję kandydować, miał całkiem ciekawą kampanię dobrych kilka lat temu i myślę, że nie ma co wchodzić dwa razy do tej samej wody. Trzeba dać szansę kolejnym - dodał.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów na urząd

Oto aktualna lista kandydatów deklarujących start w wyborach prezydenckich:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowej Lewicy)

Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna)

Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Sławomir Mentzen (Konfederacja)

Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS)

Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny)

Rafał Trzaskowski (kandydat KO)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)

Adrian Zandberg (kandydat Razem)

