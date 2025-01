Tripadvisor opublikował ranking Travelers' Choice Awards na rok 2025 w siedmiu kategoriach. Rankingi stworzone zostały w oparciu o opinie turystów z całego świata.

Ranking Tripadvisor 2025. Ponad miliard recenzji

W kategorii kultura w pierwszej dwudziestce znaleźć można Kraków, który jest jednym miejscem z Polski docenionym przez użytkowników platformy.

Wywalczyć sobie pozycję w światowej czołówce nie jest jednak łatwo. Na wyróżnienie może liczyć tylko procent z 8 mln destynacji dostępnych na Tripadvisor.

- W oparciu o ponad miliard recenzji i opinii na naszej stronie, nagrody Tripadvisor Travelers' Choice Awards odzwierciedlają ulubione miejsca globalnej społeczności podróżniczej - od samych miejsc docelowych po wszystko, co czyni je wyjątkowymi, w tym restauracje, hotele i doświadczenia - mówił Kristen Dalton, prezes Tripadvisor, cytowany przez lodgingmagazine.com.

Travelers' Choice Awards na rok 2025. Kraków w kategorii kultura

Kraków znalazł się na 20. miejscu w kategorii Culture Destinations, wyprzedzając m.in. Amsterdam, Rio de Janeiro czy Puerto Rico. Turyści docenili stolicę Małopolski za Wawel, Rynek Główny, Kościół Mariacki czy Kazimierz.

"Kraków, miasto wpisane na pierwszą listę światowego dziedzictwa UNESCO, oferuje bogactwo historii i architektury. Miasto od wieków cenione za swoje dziedzictwo kulturowe stało się również europejskim centrum dziedzictwa gastronomicznego. W 2019 roku Kraków otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej przyznawany przez Europejską Akademię Gastronomiczną. Kraków to miasto żyjące pełnią życia kulturalnego. Każdego roku w stolicy Małopolski odbywa się blisko 100 festiwali i innych wydarzeń o międzynarodowej skali" - czytamy w opisie.

Nagrody Travelers' Choice Awards Best of the Best Destinations obejmują siedem kategorii - Top Destinations, Trending Destinations, Culture Destinations, Food Destinations i Honeymoon Destinations. W tym roku wprowadzone zostały dwie nowe kategorie: najlepsze miejsca dla osób podróżujących samotnie oraz podkategorię z okazji 25-lecia Tripadvisor z najlepszymi miejscami docelowymi minionego ćwierćwiecza.