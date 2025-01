Wołodymyr Zełenski w Polsce. Spotka się z Donaldem Tuskiem

Spotkanie prezydenta Ukrainy i premiera Polski zaplanowane jest na godzinę 10:30 w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Po spotkaniu Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim zaplanowano konferencję prasową na godzinę 12:40. Na razie nie podano więcej szczegółowych informacji.

We wtorek w Kijowie Zełenski uczestniczył w spotkaniach z europejskimi przywódcami - rozmawiał z ministrem obrony Niemiec i przewodniczącym parlamentu Łotwy, którzy przybyli z wizytą do stolicy Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Tuskiem. W tle ekshumacje na Wołyniu

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce może mieć związek z decyzjami dotyczącymi polityki historycznej obu krajów. Strona polska od dłuższego czasu prowadzi wzmożone rozmowy na temat ekshumacji ofiar Wołynia. Pierwsze prace w tej kwestii są już zaplanowane - mają rozpocząć się w kwietniu w Puźnikach.



"Wreszcie przełom. Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Dziękuję ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Czekamy na kolejne decyzje" - powiadomił w piątek Donald Tusk.

ZOBACZ: Sprawa ekshumacji na Wołyniu. Leszek Miller: Nie ma żadnej symetrii

Z kolei Andrij Nadżos, który z ukraińskiej strony stoi na czele polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw historycznych, zapewnił w sobotę o pozytywnych intencjach na rzecz rozwiązania sporów, związanych z tym tematem. - Jesteśmy pozytywnie nastawieni na uzyskanie dobrych rozwiązań, które zadowolą polskie społeczeństwo i ukraińskie społeczeństwo - zapewnił.

Wołyń. Ukraina przekonuje: Nie ma żadnych przeszkód

Między Warszawą i Kijowem wiosną 2017 r. rozpoczął się spór wokół zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy, wprowadzonego przez ukraiński IPN. Zakaz został wydany po zdemontowaniu pomnika UPA w Hruszowicach w kwietniu 2017 r.

Decyzję o zniesieniu obowiązującego od 2017 r. moratorium na poszukiwania i ekshumacje szczątków polskich ofiar wydarzeń na Wołyniu ogłoszono pod koniec listopada 2024 r. podczas wspólnej konferencji prasowej ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy - odpowiednio Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy.

ZOBACZ: Rafał Trzaskowski o ekshumacjach na Wołyniu. "Trudno sobie wyobrazić inaczej"

Ukraina potwierdziła wówczas, że "nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim" i zadeklarowała "gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach".

Szef polskiego MSZ oświadczył zaś, że strona polska będzie mobilizować własne instytucje, jak Instytut Pamięci Narodowej, "do wrażliwości na postulaty ukraińskie".