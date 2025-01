Polska znalazła się na liście 17 krajów UE objętych przez Stany Zjednoczone restrykcjami dotyczącymi eksportu czipów AI. Nie będziemy mogli zakupić ich tak dużo jak np. Niemcy, czy Belgia. Ograniczenia mają doprowadzić do spowolnienia rozwoju technologicznego państw tzw. kwartetu chaosu. Do sprawy ustosunkowała się już Komisja Europejska.

Zaledwie kilka dni przed zakończeniem kadencji Joe Biden zadecydował o ograniczeniu dostępu do zaawansowanych czipów AI dla ponad 120 krajów, wśród których znalazło się 17 państw Unii Europejskiej. Nowe regulacje zostały ogłoszone 13 stycznia.

Celem restrykcji ma być ograniczenie docierania nowych technologii amerykańskich do państw "kwartetu chaosu": Chin, Rosji, Iranu i Korei Północnej. Wszystkie z wymienionych objęte są całkowitą blokadą eksportu produktów Nvidia Corp, AMD, Microsoftu i wielu innych firm.

Amerykańskie technologie AI nie dla Polski? USA wprowadza restrykcje

Decyzją amerykańskiej administracji, restrykcjami nie zostanie objętych jedynie 18 krajów, będących najbliższymi sojusznikami USA. Znalazły się wśród nich m.in. Australia, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Szwecja, Tajwan, czy Wielka Brytania.

Państwa, których brak na nowej liście, będą miały ograniczony limit możliwości pozyskania nowych technologii pochodzących z USA. Zasady zaczną obowiązywać za rok, co nie oznacza jednak, że nie ulegną korekcie. W ciągu 120 dni Waszyngton ma zebrać informacje zwrotne od amerykańskiego przemysłu i międzynarodowych partnerów, co może poskutkować wprowadzeniem pewnych zmian.

Należy zaznaczyć też, że firmy z krajów, które znalazły się na liście restrykcji, mogą je obejść, wykazując zgodność ze standardami bezpieczeństwa i innymi wytycznymi narzuconymi przez Stany Zjednoczone.

Komisja Europejska zaniepokojona decyzją Joe Bidena

Nowe ustalenia amerykańskiej administracji w sprawie czipów AI zaniepokoiły Komisję Europejską. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen i komisarz Marosz Szefczovicz wydali wspólne oświadczenie, w którym wyrazili swoje obiekcje.

"Uważamy, że w interesie gospodarki i bezpieczeństwa USA leży również, aby UE kupowała od USA zaawansowane układy sztucznej inteligencji bez ograniczeń: ściśle współpracujemy, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, i stanowimy dla USA szansę gospodarczą, a nie zagrożenie dla bezpieczeństwa" - napisali.

W komunikacie wskazano również, że Bruksela wyczekuje na "konstruktywną współpracę z kolejną administracją USA", co może oznaczać, że KE ma nadzieję, że Donald Trump raz jeszcze rozważy powody i konsekwencje decyzji Bidena.

Prof. Piotr Sankowski: Znaleźliśmy się w drugiej kategorii państw

Ograniczenia wprowadzone przez USA m.in. w stosunku do Polski skomentował w swoich mediach społecznościowych prof. Piotr Sankowski z Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowiec opublikował mapę, na której kraje objęte restrykcjami zaznaczone zostały kolorem żółtym.

"Reguły te na pierwszy rzut oka wyglądają może niezbyt strasznie, bo limit 50 tys. kart, jaki dostała Polska, może brzmi jak dużo dla nas, a i jeszcze może zostać podniesiony do 100 tys. Jednakże jak ktoś wie, co się dzieje w rozwoju AI, i że teraz forpoczta walczy o stworzenie superinteligencji, to wydźwięk tego dokumentu jest jednoznaczny - żółte kraje powinny zapomnieć o rozwoju własnej superinteligencji - ocenił specjalista.

Jednak ta mapka okazała się prawdą! A my w Polsce nie powinniśmy myśleć o jakiś globalnych zastosowaniach AI.



"Osobiście nie rozumiem jak w tej całej konfiguracji geopolitycznej znaleźliśmy się w drugiej kategorii państw" - podsumował prof. Sankowski.