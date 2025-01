Małgorzata Kidawa-Błońska została zapytana o ostatnie sondaże wyborcze, w których spadek poparcia odnotował kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

- Ta kampania będzie bardzo trudna. Na pewno wielokrotnie będziemy obserwować spadki, wzrosty sondaży - oceniła marszałek Senatu.

ZOBACZ: Koalicja ma problem. Sondaż wskazuje na nowy trend

Dodała jednak, że im dłużej obserwuje kampanie wyborcze, tym mniej przywiązuje wagę do sondaży. - Ostatnio nie do końca przewidywały wyniki wyborów, więc każdy kandydat musi skupić się na pracy - podsumowała.

Wybory prezydenckie 2025. Małgorzata Kidawa-Błońska mogłaby zastąpić Rafała Trzaskowskiego? "Nie wyobrażam sobie"

Małgorzata Kidawa-Błońska została zapytana, czy wobec spadku poparcia dla prezydenta Warszawy wyobraża sobie zastąpienie go w roli kandydatki KO, tak jak zrobił to on podczas kampanii pięć lat temu.

- Nie wyobrażam sobie. Pamiętam, jaki był wtedy hejt, obrażanie, poniżanie, ośmieszanie mnie i wiem, że jest to bardzo trudne i to bardzo może kandydata osłabić, jeśli nie ma takiej siły wewnętrznej - odparła.

ZOBACZ: Trzaskowski traci w kolejnym sondażu. Przewaga topnieje

Podkreśliła, że wierzy to, że kampania Rafała Trzaskowskiego dobrze się rozwinie.

- Rafał wie, jak wygląda taka kampania i jest przygotowany, więc mam nadzieję, że nie będzie się tym przejmował, będzie robił swoje, tak jak zamierzał, bo jest najlepszym kandydatem - dodała.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak dodała polityk PO, liczy, że Trzaskowski w drugie turze zdobędzie przewagę nad swoim kontrkandydatem większą niż 100-200 tysięcy głosów.

- Chciałabym, żeby ta wygrana była taka, żeby nie budziła żadnej wątpliwości, żeby nikt jej nie negował - podkreśliła.

Wybory prezydenckie. Radosław Sikorski zamiast Rafała Trzaskowskiego? "Nikt się na to nie nabierze"

Prowadzący Bogdan Romanowski przypomniał, że niektórzy politycy opozycji wskazują, że mógłby go zastąpić Radosław Sikorski, ponieważ jest najlepiej ocenianym ministrem.

- Bardzo się cieszę, że Radosław Sikorski ma taką ocenę, także uważam, że jest to świetny minister - stwierdziła Kidawa-Błońska.

- Te osoby, które w tej poprzedniej kampanii takie pomysły rzucały w stosunku do mojej osoby, to są dokładnie te same, które działają w drugą stronę. Więc PiS chce wykorzystać dokładnie ten sam scenariusz, na to się nikt już nie nabierze - podkreśliła.

ZOBACZ: Krzyki na konferencji Trzaskowskiego. "Precz z komuną"

Wobec tego była kandydatka została zapytana, jaką miałaby radę dla Rafała Trzaskowskiego na rozpoczynającą się właśnie kampanię.

- Na pewno najważniejsza jest kondycja fizyczna, musi odpoczywać i patrzeć optymistycznie w przyszłość, ale dbać o siebie. Nie można mieć dobrej kondycji intelektualnej, jeśli nie czujemy się dobrze - odpowiedziała.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów na urząd

Oto aktualna lista kandydatów deklarujących start w wyborach prezydenckich:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowej Lewicy)

Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna)

Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Sławomir Mentzen (Konfederacja)

Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS)

Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny)

Rafał Trzaskowski (kandydat KO)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)

Adrian Zandberg (kandydat Razem)

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.