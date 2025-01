W środę Rafał Trzaskowski rozpoczął zbiórkę podpisów pod swoją listą poparcia w wyborach prezydenckich.

- Kampania wreszcie się rozpoczyna, jutro o świcie ruszam w trasę - zapowiedział podczas spotkania z warszawiakami kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Jak dodał, w czwartek o godzinie 6 rano zaplanował konferencję, na której poinformuje o regionach Polski, które odwiedzi w pierwszej kolejności.

- W momencie gdy tylko zbierzemy podpisy, jak najszybciej będziemy rejestrowali komitet wyborczy no i wtedy oczywiście będziemy mogli przystąpić do zbierania podpisów, które są potrzebne do tego, by zarejestrować moją kandydaturę - powiedział.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski wystartował ze zbiórką podpisów. Pojawiły się okrzyki

Rafał Trzaskowski był pytany o to, czy liczy się z tym, że zostanie wymieniony na innego kandydata.

- Telewizja Republika, jak zgaduję. Pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Republika. Powiem panu, panie redaktorze, że zaczynają się wybory, zbieramy podpisy, jak pan widzi, jesteśmy wszyscy w bardzo dobrych, pozytywnych, ofensywnych, nastrojach - odpowiedział.

Prezydent Warszawy podkreślił, że "ta kampania będzie niesłychanie zacięta".

Od samego początku konferencji Trzaskowskiego towarzyszyły okrzyki z tłumu: "Precz z komuną Trzaskowskiego".

Polityk poinformował również o szczegółach swojego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, który w środę przebywa z wizytą w Polsce.

- Mówiłem o tym, że dla nas jest absolutnym priorytetem członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO, ale rozmawialiśmy też o tym, że te wszystkie trudne kwestie historyczne muszą być rozwiązane, że Ukraińcy muszą jasno rozumieć i podchodzić z otwartością do wszystkich tych spraw, które są dla nas fundamentalne - przekazał.

Więcej na temat rozmowy z ukraińskim przywódcą przekazał we wpisie na portalu X.

Spotkanie z Prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa. W imieniu wszystkich warszawianek i warszawiaków przyjąłem od Pana Prezydenta podziękowania i tytuł Miasta-Ratownika - za wielką solidarność okazywaną przez mieszkańców naszego miasta uchodźcom z Ukrainy od samego początku rosyjskiej… pic.twitter.com/LZsvRyp9oQ — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 15, 2025

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów na urząd

Oto aktualna lista kandydatów deklarujących start w wyborach prezydenckich:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowej Lewicy)

Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna)

Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Sławomir Mentzen (Konfederacja)

Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS)

Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny)

Rafał Trzaskowski (kandydat KO)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)

Adrian Zandberg (kandydat Razem)

