Zaginęła Margharita Shraiber. Apel policji do znajomych

Warszawska policja poszukuje Margharity Shraiber. 15-latka wyszła z domu w piątek i do tej pory nie wróciła. Mundurowi zwrócili się z apelem do przyjaciół i znajomych nastolatki.

Poszukiwaniami zaginionej Margharity Shraiber zajmują się policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Praga Północ.

15-latka zaginęła 10 stycznia. Shraiber wyszła do szkoły i do chwili obecnej nie wróciła do domu. Mundurowi przekazali, że ostatni raz widziana była w piątek około godz. 15:30 na Tarchominie.

We wtorek funkcjonariusze zwrócili się z apelem do znajomych i przyjaciół nastolatki. "Jeśli wiecie, gdzie jest Wasza koleżanka, skontaktujcie się z jej rodziną lub Policją" - napisali mundurowi.

Zaginęła Margharita Shraiber. Rysopis nastolatki

Margharita Shraiber ma około 152 cm wzrostu i normalną budowę ciała. 15-latka ma ciemne, krótkie włosy.

W dniu zaginięcia ubrana była w niebieską zimową kurtkę z białym futrem, długie spodnie w kolorze jasnym granatowym, czarną bluzę z białym napisem oraz czarne buty z grubą podeszwą.

ZOBACZ: Marznące opady i gołoledź. Niemal cały kraj w alertach

Nastolatka miała przy sobie plecak w kolorze szaro-żółtym.

Informacje dotyczące zaginionej i jej obecnego miejsca pobytu można kierować do dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa Praga Północ pod numerem tel. 47 723-75-56 lub na adres e-mail: dyzurny.krp6@ksp.policja.gov.pl. Można także zadzwonić na numer alarmowy 112 lub powiadomić najbliższą jednostkę policji.