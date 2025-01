Pochmurno i wietrzenie, z opadami deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, a także gołoledź - taka pogoda będzie towarzyszyła nam we wtorek niemal w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty II stopnia dla prawie całej Polski. Ostrzeżenia rozesłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Poranek zaczął się mroźnie na południu kraju, gdzie w Nowym Sączu odnotowano -8,1 st. C. Temperatura na plusie tylko na wybrzeżu - najwyższa w Helu.

IMGW prognozuje, że wtorek będzie pochmurny. Spodziewać się można postępującego z północy ku centrum deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami śniegiem.

Szczególnie uważać powinni kierowcy - deszcz będzie marznąć powodując gołoledź, a co za tym idzie - na drogach może być naprawdę ślisko.

Marznące opady. Alerty IMGW i RCB

IMGW wydał alerty II stopnia przed marznącymi opadami dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego oraz części województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego.

Alerty SMS rozesłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) opady marznącego deszczu i gołoledź. Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne".

Przekazano, że alert RCB został wysłany do mieszkańców 14 województw oraz część województwa małopolskiego (powiat miechowski i olkuski) oraz podkarpackiego (powiat niżański, stalowowolski, tarnobrzeski i Tarnobrzeg).

Prognoza pogody. Porywisty wiatr i zamiecie śnieżne

Choć na wybrzeżu temperatury są nieco wyższe niż w pozostałej części kraju, to nad morzem można spodziewać się dość silnego wiatru - ok. 45 km/h, w porywach do 75 km/h.

W nocy strefa opadów przemieszczać się będzie dalej na południe kraju, zanikając stopniowo na północy. Lokalnie można spodziewać się dużych mgieł ograniczających widoczność do 300 metrów.

Nad morzem wiatr nieco osłabnie, ale nadal powieje w porywach do 65 km/h. Mocnego wiatru powodującego zawieje i zamiecie śnieżne można spodziewać się w Karpatach.