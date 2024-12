Na co idą pieniądze z kopert podczas kolędy? Popularny ksiądz wyjaśnia

Po świętach rozpoczynają się tradycyjnie trwające do początku lutego wizyty duszpasterskie. Podczas tych odwiedzin księża otrzymują od wiernych koperty z ofiarami pieniężnymi. Wokół tego zwyczaju narosło wiele "legend" dotyczących przeznaczenia tych środków. Jeden z duchownych postanowił wyjaśnić, na co są one przeznaczane.