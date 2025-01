W wieku 94 lat zmarł Stanisław Brudny - aktor filmowy, teatralny i dubbingowy. Miał na swoim koncie ponad 600 ról m.in. w "Znachorze", "Listach do M.", "Akademii pana Kleksa" czy serialach Telewizji Polsat "Duża przerwa" oraz "Samo życie". Był aktywny do swoich ostatnich dni.

13 stycznia w wieku 94 lat zmarł Stanisław Brudny - słynny aktor filmowy, teatralny i dubbingowy. Informację potwierdził Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, w którym Stanisław Brudny kształcił się w zawodzie.

Nie żyje Stanisław Brudny

"Jeszcze do niedawna mogliśmy podziwiać go w takich hitach, jak "Akademia Pana Kleksa" czy "Znachor" (...). Nie tylko Twoje aktorskie kreacje, ale przede wszystkim ciepło i uśmiech na zawsze pozostaną w naszej pamięci. - czytamy na stronie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego.

Aktora pożegnali także m.in. Aleksandra Popławska, Jacek Kopczyński, Sebastian Stankiewicz, Krzysztof Ibisz oraz Cezary Pazura. - Zmarł najmilszy i najwspanialszy Aktor jakiego poznałem i z którym miałem przyjemność pracować. Żegnaj Stasieńku - napisał Pazura.

Ponad 600 ról w filmie, teatrze i radiu

Stanisław Brudny przyszedł na świat w 1930 roku w Pilźnie. W latach 50. ukończył Studium Aktorskie przy Teatrze Śląskim im Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Tam też pracował przez kolejne 20 lat.

W 1971 roku został uhonorowany Srebrną Maską za wybitne osiągnięcia w aktorstwie. W 2008 roku został nagrodzony za kreację Jozuego Carvila w słuchowisku "Jutro", opartym na dramacie Josepha Conrada. Na początku grudnia 2009 został wyróżniony przez Zespół Artystyczny Teatru Polskiego Radia nagrodą Splendor Splendorów.

Był także odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", czy też Złotym Krzyżem Zasługi.

W trakcie swojego życia zagrał ponad sześćset ról teatralnych, filmowych, radiowych i telewizyjnych. Można go było zobaczyć m.in. w "do M. 4", "Akademii pana Kleksa", "Sarze" czy "Tato". W serialu Telewizji Polsat "Duża przerwa" z 2000 roku wcielił się w rolę nauczyciela historii Antoniego Marię Czetwertyńskiego, a w produkcji "Samo życie" odgrywał Zenona, pracownika archiwum w redakcji.



Aktor znany był także ze swojego charakterystycznego głosu, którego użyczył bohaterom bajek, filmów i gier. Był m.in. Mistrzem we francuskiej serii "Było sobie życie", sułtanem w serii "Aladyn" czy maesterem Luwinem w słuchowisku "Gra o tron".