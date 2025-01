Były marszałek Senatu zmarł 10 stycznia. Informację o jego śmierci przekazała Kancelarii Senatu rodzina polityka w poniedziałek.

Longin Pastusiak urodził się w 1935 roku w Łodzi. W młodości był harcerzem. W 1959 roku ukończył studia na Woodrow Wilson School of Foreign Affairs oraz University of Virginia w Charlottesville. Rok później został magistrem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktoryzował się na American University w Waszyngtonie i warszawskiej Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przez ponad 30 lat pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jest autorem licznych publikacji o Stanach Zjednoczonych. W Telewizji Polskiej prowadził program o amerykańskich przywódcach.

Longin Pastusiak nie żyje. Przez cztery lata kierował pracami Senatu

Od lat 60. Pastusiak należał do PZPR. Kiedy partia upadła po zmianach ustrojowych, przeszedł do Socjaldemokracji RP, a następnie do SLD. Z ramienia tego ugrupowania był posłem na Sejm I, II i III kadencji.

W 2001 roku został senatorem jako kandydat komitetu SLD - Unii Pracy. Wówczas po rozpoczęciu pracy nowej kadencji parlamentu, został wybrany marszałkiem Senatu. Nie uzyskał kolejnego mandatu w 2005 roku. Od 2008 do 2012 roku był wiceprzewodniczącym SLD.

wka / Polsatnews.pl