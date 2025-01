- Nikt o tym nie myśli - zaznaczył Krzysztof Gawkowski, komentując temat blokady i cenzury w Polsce serwisu X. W "Graffiti" mówił jednak o propozycji resortu cyfryzacji, by prezes UKE mógł decydować o blokowaniu pewnych treści w internecie. Powiedział też, że "bliżej" objęcia funkcji ministra nauki jest Marcin Kulasek.

- Minister cyfryzacji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi w internecie, legalność treści, za to, żeby nie działy się sytuacje patologiczne, kiedy ktoś czyta o sobie albo bliskiej osobie, że umarła. Tekst jest powielany dziesiątki razy i nikt nie reaguje - powiedział Krzysztof Gawkowski. - Dzisiaj jest tak, że duża platforma sama decyduje, boty, algorytmy decydują co znika, a co nie - dodał.

Wicepremier był pytany o propozycję resortu cyfryzacji, by to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydawał nakazy blokowania treści w sieci. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości to zapowiedź cenzury w internecie.

- My chcemy wprowadzić procedurę administracyjną. Dlaczego UKE? Jest niezależny. Prezes jest wybierany na sześć lat. (...) Po drugie jest procedura odwołania do sądu - zaznaczył minister cyfryzacji. Dodał, że w Polsce funkcjonuje już procedura zastrzegania stron internetowych.

- Nasza władza myśli o tym jak zabezpieczyć obywatela, ludzi, którzy czasami walczą miesiącami, żeby zniknęła informacja, która jest fałszywa - mówił dalej.

Dziennikarz dopytywał czy nowa procedura nie będzie "furtką" dla polityków, by cenzurować treści w sieci. Gawkowski odpowiedział, że zabezpieczeniem ma być procedura odwoławcza w sądzie.

Blokada X w Polsce? "Nikt o tym nie myśli"

Polityk był też pytany o wypowiedź kandydatki Nowej Lewicy na prezydenta Magdaleny Biejat, która w radiu RMF mówiła o "ograniczeniu" dostępu do platformy X.

- Nie chodzi o to, by blokować całą platformę, mówiąc, że ktoś na tej platformie coś napisał. Ale trzeba wskazywać treści, jeśli ktoś komuś grozi śmierci, albo piszę nieprawdę o czyjejś śmierci (...) to państwo musi reagować. Ale o tym, żeby zamykać X w Polsce, nikt nie myśli - odparł Gawkowski.

- Z drugiej strony trzeba powiedzieć odważnie. Platformy społecznościowe, ich właściciele czasami nie idą w trendzie: bezpieczeństwo obywatela. Tylko w tym, co sami chcą. Wpływ na polskie wybory jest nielegalny. Jeżeli ktoś uważa, że może ustawić algorytmy, żeby coś w Polsce realizowały, to jest to nielegalne. Ale napisać może każdy wszystko - podkreślił minister.

Nowy minister nauki. Gawkowski mówi, kto jest "bliżej funkcji"

Marcin Fijołek pytał również kto zostanie nowym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, po rezygnacji Dariusza Wieczorka. - Myślę, że bliżej tej funkcji jest pan minister Marcin Kulasek. Ale decyzję pozostawiamy w rękach pana premiera Donalda Tuska i marszałka Włodzimierza Czarzastego. Rozmowy były bardzo dobre - wskazał Gawkowski.

Wicepremier dodał, że rząd ma ogłosić decyzję o godz. 14:00.

Polityk Nowej Lewicy pozytywnie wypowiadał się o byłym ministrze. - Uczciwie powiem, jak patrzę na osiągnięcia pana ministra Wieczorka, to uważam, że wiele w nauce już się udało i wierzę, że będzie to kontynuowane - stwierdził.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Netanjahu. "Charakter incydentalny"

- Uchwała incydentalna, bo dotyczy ważnego wydarzenia - tak Gawkowski skomentował uchwałę rządu w sprawie de facto gwarancji bezpieczeństwa Binjamina Netanjahu, podczas ewentualnej wizyty podczas obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.

- W uchwale po pierwsze nie ma nazwiska Netanjahu. Po drugiej jest jasna deklaracja pana ministra Bodnara. Polska szanuje i będzie szanowała wyroku Międzynarodowego Trybunału Karnego. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Nie patrzę na tę sprawę w żaden sposób systemowo. Ma charakter incydentalny, dotyczy Oświęcimia. A co najważniejsze, pan Netanjahu do Polski nie przyjedzie - dodał wicepremier.

