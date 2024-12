- Nikogo nie mam zamiaru upokarzać. Umówiliśmy się, że do piątku sprawa ma być rozwiązana, została rozwiązana. Dla mnie to jest wystarczające - oświadczył w czwartek Donald Tusk. W ten sposób premier skomentował dzisiejszą dymisję ministra nauki Dariusza Wieczorka. W ostatnich dniach wokół szefa MNiSW skumulowały się liczne kontrowersje, a media donosiły, że ustąpienie z funkcji to kwestia czasu.