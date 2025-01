Dwie kobiety należące do Just Stop Oli zostały zatrzymane po tym, jak wykonały napisy sprayem na grobie Karola Darwina. Aktywistki powiedziały, że w ten sposób chcą zwrócić uwagę na fakt, że 2024 rok był najgorętszym w historii.

Do Opactwa Westminsiterskiego w Londynie została wezwana w poniedziałek policja. Interwencję przeprowadzono w związku z happeningiem aktywistów z Just Stop Oil, którzy sprayem zniszczyli grób Karola Darwina - wybitnego biologa i twórcy teorii ewolucji.

Londyn. Grób Karola Darwina zniszczony

Dwie aktywistki napisały pomarańczową farbą "1,5 is Dead" ("1,5 jest martwe"), co nawiązuje do wzrostu o 1,5 st. Celsjusza średniej temperatury na świecie.

- Rok 2024 był najgorętszym rokiem w historii. Przekroczyliśmy próg 1,5 stopnia Celsjusza, który miał nas chronić. Miliony ludzi są przesiedlane, Kalifornia płonie, a od lat 70. straciliśmy trzy czwarte całej dzikiej przyrody - mówiły aktywistki.



Podczas akcji obie kobiety wyjaśniły, że wybrały grób Karola Darwina, ponieważ "był wybitnym naukowcem" i zrozumiałby, co się teraz dzieje.

Próbujemy zmusić rząd do podjęcia działań w sprawie zmian klimatycznych. Nie robią wystarczająco dużo. Darwin byłby zdenerwowany - powiedziała jedna z aktywistek.

Druga kobieta dodała, że zrobiła to ponieważ "nie ma już nadziei dla świata". - Zrobiłyśmy to specjalnie na grobie Darwina, ponieważ przewracałby się w tym grobie z powodu szóstego masowego wymierania, które ma miejsce teraz - powiedziała.

Ziemia coraz gorętsza. W 2024 roku padł rekord

Policja metropolitalna potwierdziła, że aresztowano dwie kobiety pod zarzutem spowodowania szkód w Opactwie Westminsterskim.

Zatrzymane to 66-letnia Alyson Lee, która jest emerytowaną nauczycielką i 77-letnia Di Bligh - była członkini lokalnych władz w Somerset.

Rzecznik Opactwa Westminsterskiego powiedział, że konserwatorzy Opactwa "podjęli natychmiastowe działania w celu oczyszczenia pomnika". Płyta nie została trwale zniszczona i wkrótce ma odzyskać dawny wygląd.

Europejska służba monitorowania zmian klimatycznych Copernicus poinformowała, że 2024 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Średnia temperatura wzrosła o 1,5 st. Celsjusza.