Woda wdarła się na bulwary portowe w Ustce i Mrzeżynie. Zagrożone są także inne nadmorskie miejscowości. W Rowach strażacy musieli otoczyć rękawami kilka nieruchomości.

Cofka na Bałtyku. Wydano alerty

- W porcie w Ustce monitorujemy sytuację. Wiatr słabnie i poziom wody też opada. W sobotę poziom wody wynosił 620 centymetrów, a w niedzielę wynosi 597 centymetrów. Sytuacja w porcie nie wymagała naszej interwencji - powiedział w niedzielę rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku kpt. Piotr Basarab.

IMGW wydał w niedzielę alerty III stopnia przed wezbraniem wody dla terenów: wybrzeża zachodniego, Zalewu Szczecińskiego, wybrzeża wschodniego, Zalewu Wiślanego, Elbląga oraz zlewni Zalewu Wiślanego do Nogatu.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13:00 w niedzielę do poniedziałku do godziny 4:00 nad ranem.

Ponadto wydano ostrzeżenia II stopnia dla woj. pomorskiego, zlewni Martwej Wisły.

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Elbląg prezydent Elbląga Michał Missan wprowadził w tym mieście stan pogotowia przeciwpowodziowego.

"W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Elbląg i niekorzystnymi prognozami związanymi z kierunkiem wiatru i opadami deszczu i deszczu ze śniegiem podjąłem decyzję o wprowadzeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Na najbardziej newralgicznym punkcie, Bulwarze Zygmunta Augusta ustawiane są rękawy przeciwpowodziowe. Wszystkie służby (również służby komunalne) są w gotowości" - przekazał w mediach społecznościowych.

Niemal 1000 interwencji straży pożarnej

Państwowa Straż Pożarna przekazała, że tylko w sobotę odebrała 982 zgłoszenia w związku z trudnymi warunkami pogodowymi. Najbardziej dotknięte jest woj. Pomorskie, gdzie interweniowano 546 razy.

W Wejherowie odnotowano 195 zgłoszeń, w Bytowie 119, w Kartuzach 61, w Pucku 40, w Słupsku 38 a w Lęborku 35. Ponadto w Łebie i w Rowach odnotowano przyrost stanów wód.

- Niesprzyjające warunki pogodowe i towarzyszący im silny wiatr spowodowały przekroczenie stanu alarmowego wody w porcie w Świnoujściu. Do działań ratowniczych zadysponowani zostali strażacy z PSP wraz ze strażakami Wojskowej Straży Pożarnej KWP Świnoujście-Marynarka Wojenna RP. Wysiłki strażaków skierowane były na zabezpieczenie miasta przed podtopieniem - przekazuje straż pożarna.

Pogoda: opady śniegu i silny wiatr

Pogoda w najbliższych dniach nie będzie sprzyjać poprawie warunków. W niedzielny wieczór spodziewane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem w rejonie Zatoki Gdańskiej śniegu. Na południu kraju okresami opady śniegu o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 5 cm, w rejonach podgórskich Karpat około 10 cm.



Temperatura maksymalna od -4 st. C w rejonach podgórskich, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, północno-zachodni i północny.

W poniedziałek na północy kraju wystąpi marznąca mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna wyniesie od –4 st C do -1° stC. Nad morzem termometry pokażą do 2 st C. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach okresami dość silny, nad morzem w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach i Tatrach porywy wiatru do 80 km/h. W górach spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek wciąż będzie padał śnieg. Strefa opadów będzie w ciągu dnia przemieszczała się do centrum i na północny wschód Polski. Na drogach będzie bardzo ślisko. Temperatura wyniesie od -2 st. C na południowym wschodzie, około 0 st. C w centrum do 4 st. C nad morzem. Wiatr przeważnie umiarkowany, w centrum i na północy porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni.