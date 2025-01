Zamiecie śnieżne, silny wiatr i intensywne opady śniegu - IMGW ostrzega przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi. Niebezpiecznie zrobi się szczególnie w północnej części kraju, gdzie do poniedziałkowego poranku obowiązuje alert drugiego. Synoptycy prognozują także duże zachmurzenie i temperatury do - 10 st. C. Wygląda na to, że zima rozgości się w Polsce na dłużej.

IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed zawiejami śnieżnymi, intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem. Szczególnie niebezpieczna sytuacja występuje na północy kraju. Do godziny 20:00 w niedzielę powiaty lubański, lwówecki, karkonoski, Jelenia Góra, kamiennogórski, wałbrzyski, kłodzki i Wałbrzych objęte są alertami dotyczącymi zawiei śnieżnych.



"Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z północnego zachodu" - przekazali synoptycy.



Jednocześnie te same regiony objęte są ostrzeżeniem przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm, lokalnie nawet o około 20 cm.

Pogoda w Polsce. Ostrzeżenia IMGW. Alert drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu

Podobna sytuacja występuje na skraju północy i północnym-zachodzie kraju, obejmując takie miasta jak Gliwice, Częstochowę, Kielce, Kraków czy Przemyśl i ich okolice. Na tych terenach śnieg także mocno przyprószy. Pokrywa śnieżna może wzrosną o 20 cm, a towarzyszyć temu będzie silny wiatr w porywach do 60 km/h.

Najcięższa sytuacja wystąpi w powiecie gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, suskim, wadowickim, żywieckim, bielskim i cieszyńskim. W tych rejonach również do godziny 20:00 IMGW ostrzegł przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.



Ponadto te powiaty objęto alertem drugiego - pomarańczowego - stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, które obowiązuje do godziny 8:00 w poniedziałek.



"Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30 cm, lokalnie o 40 cm" - oznajmili meteorolodzy.

Pogoda. Prognoza na niedzielę. Gdzie będzie najchłodniej?

Przez całą niedzielę na terenie kraju można spodziewać się opadów śniegu i dużego zachmurzenia. Na wschodzie i południu Polski może spaść do ośmiu centymetrów nowego śniegu.

"Temperatura maksymalna od -4°C w rejonach podgórskich, około 0°C w centrum, do 3°C nad morzem. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, północno-zachodni i północny" - podał IMGW.



W nocy zachmurzenie się utrzyma, jednak miejscami można liczyć na większe przejaśnienia. Śnieg nie przestanie prószyć, a temperatura minimalna może osiągnąć nawet - 10 st. C na północy kraju i do - 3 st. C na południu i wschodzie Polski.

Pogoda. Prawdziwa zima przybyła do Polski. Śnieg szybko nie przestanie prószyć

Z kolei poniedziałek będzie nieco bardziej pogodny. Na niebie wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i w górach wciąż prognozowane są opady śniegu.

"Na północy początkowo miejscami marznąca mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od -4°C do -1°C, najcieplej nad morzem do 2°C" - wskazują synoptycy.



Najsilniejszy wiatr wystąpi na terenie górskim w Sudetach i Tatrach odpowiednio do 90 i 80 km/h. Potężne opady śniegu i silne podmuchy wiatru mogą skutkować zawiejami i zamieciami śnieżnymi na północy Polski.