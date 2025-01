Seria awarii samolotów. Rosja oznaczona "czerwoną flagą"

Samolot rosyjskich linii lotniczych UTair lecący do Dubaju musiał awaryjnie lądować na lotnisku Wnukowo w Moskwie z powodu usterki. To już czwarta tego typu awaria w tym roku. Rosja została wcześniej oznaczona "czerwoną flagą" przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

W sobotę samolot linii UTair lecący z Moskwy do Dubaju musiał lądować awaryjnie zaraz po starcie. Jak przekazuje Moscow Times doszło do problemu "z poziomem płynu hydraulicznego".

Rosja. Seria awarii samolotów

Samolot, na pokładzie którego znajdowało się 240 pasażerów, wylądował bezpiecznie. Jest to już czwarty tego typu incydent od początku roku.

Linie UTair są jedną z większych linii lotniczych w Rosji, realizującą loty krajowe i zagraniczne m.in. do Izraela, Tajlandii czy Turcji. Świadczy także usługi transportu helikopterami. Po wybuchu wojny w 2022 roku część floty została uziemiona, a loty zagraniczne w większości zawieszono.

7 stycznia na lotnisku Wnukowo awaryjnie lądował Boeing 737 również należący do linii UTair. Nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło, a linie nie sprecyzowały, do jakiego rodzaju usterki doszło.

3 stycznia w Airbusie A321neo linii Ural Airlines, który leciał z Sharm el-Sheikh w Egipcie do Jekaterynburga, zepsuł się silnik. Do awarii doszło na wysokości 4,5 tys. m. Maszyna zawróciła do Egiptu.

4 stycznia zepsuł się Boeing 737 linii NordStar Airlines, który leciał z Wołgogradu do Jekaterynburga wieczorem 2 stycznia. Na wysokości 11 tys. m. doszło do awarii lewego silnika samolotu. Samolot musiał zawrócić i lądować w Wołgogradzie.

"Czerwona flaga" dla Rosji

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), która zajmuje się ustalaniem międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, efektywności i regularności komunikacji lotniczej, oznaczył Rosję "czerwoną flagą". W uzasadnieniu wskazano na niski poziom bezpieczeństwa lotów. Podobną ocenę przyznano tylko kilku innym państwom m.in. Bhutanowi, Liberii i Demokratycznej Republice Konga.

Do listopada 2024 roku odnotowano 208 incydentów, co jest 30-procentowym wzrostem w porównaniu do analogicznego okresu z 2023 roku.

W sierpniu ukraińskie media informowały, że niektóre linie lotnicze mają problemy nie tylko z licznymi usterkami, ale także z brakami paliwa. Wprowadzono racjonowanie, a część pilotów przyznała, że samoloty są zatankowane poniżej minimum wymaganego dla pełni bezpiecznego lotu.