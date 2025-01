Ponad 20 tys. odbiorców w woj. zachodniopomorskim nie ma prądu – poinformowała Energa Operator. To konsekwencje ataku zimy we wschodniej części województwa. Z awariami walczy kilkadziesiąt brygad pogotowia energetycznego.

Z powodu awarii wywołanych intensywnymi opadami śniegu, we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego prądu nie ma około 22 tys. odbiorców.

Zachodniopomorskie. Tysiące ludzi bez prądu. "Pogoda nam nie sprzyja"

- Warunki są trudne. W terenie jest ponad 80 brygad pogotowia energetycznego (w Zachodniopomorskiem i Pomorskiem - red.). Cały czas występują opady śniegu, co wiąże się z kolejnymi uszkodzeniami infrastruktury elektroenergetycznej - podał w sobotę Grzegorz Baran z Energa Operator.

Jak dodał, w niektórych miejscach drogi są nieprzejezdne. - Część linii elektroenergetycznych przebiega też przez lasy, więc warunki pracy są trudne. Pogoda na ten moment nam nie sprzyja - zaznaczył Baran.

Interwencje straży pożarnej. Prognozy nie są korzystne

Od sobotniego poranka w całym Zachodniopomorskiem straż pożarna interweniowała 74 razy, głównie do usuwania powalonych drzew i gałęzi. Najwięcej zdarzeń było w rejonie Koszalina i Szczecinka. Nie ma osób poszkodowanych. Utrudnienia występują też na głównych drogach w regionie, gdzie utrzymuje się błoto pośniegowe.

"Nasze służby od godzin nocnych pracują w celu minimalizacji skutków zimy. W nocy wyjechaliśmy pond 100 razy obsypując drogi solą. Śnieg może padać do godzin porannych w niedzielę" – poinformowała na platformie X GDDKiA o. Szczecin.

Świnoujście. Stan alarmowy w porcie

Stan wody w porcie w Świnoujściu przekroczył o 40 cm stan alarmowy (580 cm). Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.

- To za sprawą silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego i północnego i powoduje napór wody z Bałtyku - poinformował Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Wysoki stan wody w porcie Świnoujście ma utrzymywać się do niedzieli. Dopiero wieczorem woda ma zacząć opadać. Wysoki poziom utrzymuje się także na osiedlach Przytór-Łunowo oraz Karsibór.

Podtopiony port jachtowy. "Nie ma zagrożenia dla budynków"

Uruchomiono motopompy, aby zapobiec wdarciu się wody na posesje. Woda wypompowywana jest za wał przeciwpowodziowy. Jedno z gospodarstw zabezpieczono workami z piaskiem. Woda podtopiła miejscowy port jachtowy.

Przed południem strażacy zabezpieczyli workami z piaskiem slipy wzdłuż ulicy Wybrzeże Władysława IV. Pomogła także Wojskowa Straż Pożarna. Worki układane są prewencyjnie i mają ochronić przed wylaniem wody z kanału portowego wprost na ulicę.

- Ma to zapobiec przelaniu się wody na chodnik. Nie ma zagrożenia dla budynków mieszkalnych, działania te mają bardziej charakter prewencyjny – powiedział rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Sytuacja jest też monitorowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.