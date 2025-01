Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce stale się powiększa. Obecnie, według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest to już ponad 5,2 tysiąca kilometrów. Niemal 1,9 tys. stanowią autostrady. Nowe połączenia cieszą kierowców nie tylko swoją długością, ale i szerokością.

14 pasów. Ta droga robi wrażenie

Najszersza droga ekspresowa w Polsce ma naprawdę sporą liczbę pasów jazdy. Chodzi o fragment wchodzący w skład Południowej Obwodnicy Warszawy. To właśnie na słynnej S2, przy węźle Opacz znajduje się odcinek, który miejscami liczy w sumie aż 14 pasów ruchu (głównych i łącznikowych).

Wielu kierowców zna to miejsce doskonale. Jest elementem kluczowego dla stolicy węzła komunikacyjnego, który łączy ekspresówkę numer 8 z A2.

Najszersza autostrada w Polsce. Szerokość jak rozmiar wieżowca

Jeśli chodzi o najszerszą autostradę w naszym kraju, należy kierować się na trasę łączącą Łódzkie ze Śląskiem. Tam przez ponad 80 kilometrów A1 posiada trzy pasy ruchu w obie strony. W jednym i w drugim kierunku daje to szerokość po 14 metrów. W sumie wychodzi niemal 30. Jak zauważa portal motoryzacja.interia.pl, to tyle, co dziesięciopiętrowe bloki.

Trudno się jednak dziwić, że akurat tam jest tyle miejsca dla samochodów. A1 to niezwykle ważna oś transportowa. Łączy północ kraju z jego południową jego częścią oraz z Czechami (a stamtąd nad polskie morze w sezonie jeżdżą od kilku lat tabuny aut).

To nie koniec. Modernizacja kluczowej trasy

Pokaźną szerokość będzie mieć również połączenie Łódź-Warszawa po planowanej przebudowie. A2 na tym odcinku ma po zmianach charakteryzować się punktowo czterema pasami w każdym kierunku.

Inwestycja ma niebagatelne znaczenie. Szlakiem tym, jak szacuje GDDKiA, porusza się nawet 100 tysięcy pojazdów dziennie, a ruch ma ciągle rosnąć. Dyrekcja zapewnia, że modernizacja nie będzie się wiązała z utrudnianiem życia kierowcom i przez cały jej czas będą oni dysponowali dwoma pasami.

Kolejne, trzecie, pasy uzyska też krajowa A4. Chodzi między innymi o kierunki Tarnów-Kraków, a także Krzyżowa-Wrocław.

W Polsce przybywa dróg. Kolejne inwestycje

Choć Polska wciąż ustępuje pod tym względem takim krajom jak Hiszpania (17,228 km autostrad), Niemcy (12,917 km) czy Francja (11,882 km), to rozwój infrastruktury potrzebnej do szybkiej jazdy nabiera tempa.

W 2025 roku planowane jest oddanie ponad 400 km nowych dróg, w tym ważnych odcinków autostrady A2, drogi ekspresowej S6 oraz S3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada dalsze inwestycje, które mają jeszcze bardziej usprawnić transport w kraju i sprawić, że pod względem sieci i jakości tras Polska będzie równać do liderów na Starym Kontynencie.

red. / Polsatnews.pl