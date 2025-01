W wyniku nowelizacji ustawy pojęcie "bezterminowego prawa jazdy" zostało zniesione. Wszystkie takie dokumenty muszą zostać wymienione do 2033 roku. Jakie zasady obowiązują w tym przypadku? Kto i kiedy będzie musiał wymienić swoje prawo jazdy?

Od 2013 roku wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów posiadają określoną datę ważności, która nie może przekraczać 15 lat. Zmiany te wynikają z nowelizacji przepisów, które miały na celu ujednolicenie okresu ważności prawa jazdy. Niezależnie od terminu, kierowca musi również spełniać wymagania zdrowotne i nie mieć przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Zasada 20-letnia. Kiedy musisz wymienić prawo jazdy?

Po upływie maksymalnego terminu ważności, kierowca zobowiązany jest do przedłużenia swoich uprawnień, a to wiąże się z obowiązkiem przejścia badań lekarskich. Jednak przypadku osób, które posiadają prawo jazdy wydane przed 2013 rokiem, a więc dokument bez określonego terminu ważności, sytuacja wygląda nieco inaczej.

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, właściciele takich dokumentów mogą wymienić swoje prawo jazdy bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich. Aby to zrobić, należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku trzeba dołączyć:

aktualne prawo jazdy (musi to być oryginał),

zdjęcie twarzy o wymiarach 35x45 mm (zgodne z wymaganiami),

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport),

poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 233 kodeksu karnego,

oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.

Koszt wyrobienia nowego dokumentu to 100 zł i 50 groszy, opłata ewidencyjna, którą należy uiścić bezpośrednio w urzędzie. Dodatkowo trzeba liczyć się z kosztami aktualnego zdjęcia, które mogą się znacznie różnić w zależności od lokalizacji.

W przypadku osób, które muszą przejść badania lekarskie, koszt wymiany dokumentu wzrasta o 200 zł. Ta kwota to stała stawka ustalona przez ministra zdrowia, która obejmuje badania lekarskie kierowców.

Zasada 20-letnia odnosi się do osób, które uzyskały prawo jazdy przed 2013 rokiem. Dla przykładu, jeśli ktoś uzyskał dokument 20 stycznia 2012 roku, musi wymienić go na nowy najpóźniej do 20 stycznia 2032 roku.

Określenie dokładnego harmonogramu wymiany wszystkich bezterminowych praw jazdy jest przewidziane na około 2026 rok, kiedy to Ministerstwo Transportu przygotuje szczegółowy plan wymiany dokumentów.

Nieważne prawo jazdy, jakie są konsekwencje?

Jeśli kierowca zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu bez aktualnego prawa jazdy, grozi mu mandat karny w wysokości do 1500 zł. Dodatkowo, prowadzenie auta bez ważnych uprawnień wiąże się z zakazem kontynuowania jazdy.

W takim przypadku kierowca musi przekazać pojazd osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia lub zostawić samochód w bezpiecznym miejscu. Jeśli nie będzie to możliwe, auto zostanie odholowane, a koszt całej procedury poniesie właściciel.

