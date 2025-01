Twoja emerytura wzrosła? Możesz w tym roku stracić "czternastkę"

Nie każdy senior będzie mógł cieszyć się w 2025 r. dodatkowym wsparciem finansowym w postaci 14. emerytury. Chociaż świadczenie to jest przeznaczone dla osób o niskich dochodach, to brak waloryzacji progu dochodowego sprawia, że część seniorów, właśnie na skutek rosnących emerytur, straci prawo do pełnej "czternastki".