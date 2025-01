Paraliż w jednym z polskich miast. Intensywne opady śniegu

Intensywne opady śniegu w Szczecinie i regionie spowodowały utrudnienia na drogach. Niektóre miejskie autobusy były poważnie opóźnione. Kilka z nich utknęło przed wzniesieniami. W rejonie ul. Duńskiej i Rostockiej stanęły cztery pojazdy obsługujące linię 87, na ul. Łącznej autobus 68 stanął w poprzek jezdni. Według IMGiW opady śniegu potrwają do piątku do godz. 10.

Z powodu intensywnych opadów śniegu w Szczecinie w czwartek wieczorem kilka linii autobusowych kursowało z poważnymi utrudnieniami.

"Największe problemy są na linii 87. Cztery sztuki utknęły na ul. Szczecińskiej przy Rostockiej i na Duńskiej" - poinformował PAP dyspozytor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. "Autobus linii 68 stanął w poprzek na ulicy Łącznej, na ulicy Strzałowskiej problem ma autobus 58" - dodał.

Szczecin. Intensywne opady śniegu unieruchomiły kilka miejskich autobusów

Dyspozytor przekazał, że unieruchomione pojazdy wróciły na trasy, bo "na wszystkie zgłoszenia wysyłane są pługi i pługopiaskarki". Szczeciński ZDiTM ma do dyspozycji 37 pojazdów do odśnieżania.

Na drogach krajowych w woj. zachodniopomorskim pracowało, jak przekazał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA, 60 pługów i pługopiaskarek.

"Ruch był spowolniony, kierowcy muszą przyzwyczaić się do jazdy w błocie pośniegowym, nie odnotowaliśmy żadnych wypadków" - powiedział dyżurny GDDKiA. "W kilku miejscach, m.in. w okolicy Krajnika, ciężarówki miały problemy z podjazdem, więc wysłaliśmy tam sprzęt" - dodał.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opady śniegu w woj. zachodniopomorskim mogą trwać do piątku do godz. 10. W kilku powiatach (kołobrzeski, łobeski, gryficki, choszczeński) prognozowany jest "przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm, lokalnie do 20 cm".