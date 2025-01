Karol Nawrocki odniósł się do wypowiedzi prof. Antoniego Dudka, który mówił o nim, że "jest to niebezpieczny i bezwzględny człowiek". Szef IPN i wspierany przez PiS kandydat na prezydenta pokazał pismo dotyczące sprawy dr Michała Siedziaki. "Przykre w sumie, że prof. A. Dudek swój autorytet postanowił wykorzystać w nieczystej walce, stając w roli politycznego zająca" - podsumował Nawrocki.

W piątek przed południem w mediach społecznościowych Karola Nawrockiego pojawił się wpis. "W drodze powrotnej z Siedlec znalazłem czas na zakończenie insynuacji prof. A Dudka" - oznajmił prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

No dobrze :) W drodze powrotnej z Siedlec znalazłem czas na zakończenie insynuacji prof. A Dudka😎

Przykre w sumie, że prof. A. Dudek swój autorytet postanowił wykorzystać w nieczystej walce, stając w roli politycznego zająca.



Cały zapis mojej "bezwzględności" w IPN poniżej 👇… pic.twitter.com/XR4FJEukxN — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) January 10, 2025

Jak zaznaczył, "przykre w sumie, że prof. A. Dudek swój autorytet postanowił wykorzystać w nieczystej walce, stając w roli politycznego zająca". Do posta dołączył dwie strony pisma, które określił jako "cały zapis mojej bezwzględności w IPN". Nawiązał tymi słowami do wcześniejszej wypowiedzi znanego historyka na jego temat.

Karol Nawrocki pokazał pismo. W tle spór ze znanym historykiem

Wyjaśnił, że w załączonym piśmie znajduje się "merytoryczne przyznanie się do winy Michała Siedziaki" oraz jego osobista decyzja (jako prezesa IPN) w sprawie doktora, która brzmiała: "Proszę o cofnięcie wypowiedzenia". Dokument został zaadresowany do Nawrockiego, opatrzony datą 14 listopada 2024 r. oraz podpisem wspomnianego Siedziaki.

Nawrocki przytoczył również bezpośrednio dotyczące go słowa: "Być może sytuację pomogłoby rozwiązać moje wcześniejsze zwrócenie się bezpośrednio do Pana Prezesa". Następnie kandydat na prezydenta poinformował, że czeka na "zwykłe, dżentelmeńskie przepraszam" ze strony Michała Siedziaki i prof. Antoniego Dudka.

Prof. Dudek krytycznie o Nawrockim. "O tym trzeba mówić"

Medialny spór między Karolem Nawrockim a prof. Antonim Dudkiem rozpoczął się od krytycznych wypowiedzi znanego historyka pod adresem kandydata na prezydenta. M.in. na antenie Polsat News mówił, że Nawrocki "może się przyczynić do jeszcze większej brutalności polskiego życia politycznego".

- To jest człowiek, który nie ma zahamowań na przykład w egzekwowaniu różnych swoich decyzji, także personalnych - podkreślał politolog w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Wydarzeń".

W programie "Punkt Widzenia Szubartowicza" prof. Dudek stwierdził, że zaskakuje go, iż w dyskusji wokół Nawrockiego tak mało mówi się o czasach, gdy już szefował Instytutowi. - O tym powinno mówić się najwięcej: o bilansie jego pracy w IPN - wskazał.

- To jest poważna sprawa, bo jeśli ktoś kieruje instytucją, która ma ponad pół miliarda złotych budżetu i większość uwagi poświęca na promocję swojej własnej osoby, a nie rozwijanie działalności instytutu, to jest poważny problem - wyjaśnił.

Z kolei w "Didaskaliach" Wirtualnej Polski prof. Dudek stwierdził, że, Karol Nawrocki "to jest człowiek brutalny i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jego brutalność w IPN ma dzisiaj ograniczony zasięg. Natomiast będzie miała zupełnie inny wymiar, jeśli zostanie prezydentem Rzeczpospolitej".

Sprawa Michała Siedziaki. Chodzi o książką o Marianie Jurczyku

Przypomnijmy, że zdaniem Karola Nawrockiego krytyczna ocena prof. Antoniego Dudka wynika z tego, że jeden z doktorantów miał wydać książkę za pieniądze Instytutu, ale "za namową prof. Dudka" wydał ją w innej instytucji, co "bardzo źle ocenił bezpośredni przełożony tego doktora".

- To nie chodzi o jakiegoś doktoranta, tylko o doktora Michała Siedziako z oddziału szczecińskiego IPN, autora bardzo dobrej książki o Marianie Jurczyku ("Marian Jurczyk. Biografia polityczna szczecińskiej legendy »Solidarności«" - red.), którą doktor Siedziako wydał poza Instytutem Pamięci Narodowej w Europejskim Centrum Solidarności. Za to go postanowiono zwolnić - odpowiedział prof. Dudek.

- Tymczasem prezes Nawrocki uważa, że on jest właściwie właścicielem dorobku naukowego ludzi, którzy pracują w jego instytucie i jeśli on się nie zgadza, to nikt nie ma prawa niczego opublikować poza Instytutu Pamięci Narodowej. Moim zdaniem to jest przykład jeden z wielu, bo ja myślę, że z czasem pojawią się kolejne tego, jak sobie prezes Nawrocki wyobraża sferę wolności - dodał.

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.

WIDEO: Zima nadciągnęła do Polski. Kolejne ostrzeżenia IMGW Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/ sgo / Polsatnews.pl