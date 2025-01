- Lepszym rozwiązaniem niż Trybunał Stanu jest wprowadzenie do ustawy, którą proponuje marszałek Hołownia zapisu, że o ważności wyborów rozstrzyga Sąd Najwyższy w składzie 15 sędziów z najdłuższym stażem orzekania w SN - stwierdził w programie "Punkt widzenia Szubartowicza" poseł PSL Marek Sawicki. - Myślę, że prezydent to podpisze - dodał.

Goście programu "Punkt widzenia Szubartowicza" rozmawiali w piątek m.in. o sytuacji wokół Sądu Najwyższego i nieuznawanych przez niektóre środowiska jego dwóch izb - Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Druga z nich, zgodnie z przepisami, rozstrzygać ma o ważności wyborów prezydenckich. Już teraz pojawiają się głosy, że zależnie od ich wyniku, któraś ze stron sporu politycznego może go kwestionować.

Ważność wyborów zagrożona? Sawicki o zaskakującym rozwiązaniu

O to, czy nie obawia się, że wybory prezydenckie będą zagrożone, Przemysław Szubartowicz pytał w piątek posła PSL Marka Sawickiego.

- Nie muszą być zagrożone. Mamy sytuację, w której mamy taki bałagan i nieporządek prawny po ośmiu latach niszczenia wymiaru sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę i prezydenta Andrzeja Dudę - stwierdził były minister rolnictwa.

ZOBACZ: Chcieli wpływać na wybory w Polsce. Krzysztof Gawkowski o szczegółach

Wówczas prowadzący nawiązał do propozycji prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zaproponował ostatnio, aby o ważności wyborów wypowiedział się Trybunał Stanu. Rozwiązanie te wymagałoby jednak głębokich zmian prawnych na poziomie konstytucji.

- Myślę, że lepszym rozwiązaniem niż ten Trybunał Stanu jest wprowadzenie do tej ustawy, którą proponuje dziś marszałek Hołownia, zapisu, że o ważności wyborów rozstrzyga Sąd Najwyższy w składzie 15 sędziów z najdłuższym stażem orzekania w SN. I to rozwiązuje problem - zaproponował Sawicki.

Poprawka do propozycji Hołowni ws. wyborów. "Myślę, że prezydent to podpisze"

Marek Sawicki zapowiedział w programie również, że poprawka w sprawie zaproponowanego przez niego rozwiązania wpłynęła do odpowiedniej komisji, która może się nią zająć w najbliższy czwartek. Pytany zaś, czy spodziewa się poparcia dla pomysłu ze strony prezydenta, odparł, że "myśli, że prezydent to podpisze".

- Każdy z organów działa niezależnie od siebie. Nie jest poseł zwykły, szary Marek Sawicki, który przygotowuje poprawkę i składa w imieniu klubu jako wiceprzewodniczący, do negocjacji z panem prezydentem - zaznaczył.

Poseł zapewnił też, że rozwiązanie mogłoby zażegnać spór, bo nie polega na kwestionowaniu niczyjego statusu. - Nie mielibyśmy na koniec problemów z interpretacją czy SN orzekł prawomocnie, czy nie - zakończył.

Wybory prezydenckie 2025. Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje na Trybunał Stanu

Jak wspomniano, wcześniej swój własny pomysł na wyjście z wyborczego impasu zaproponował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Odnosząc się do ustawy incydentalnej marszałka Szymona Hołowni, wskazał, że "nie możemy dopuścić do sytuacji z 2020 roku, kiedy zarządzone na początek maja wybory - pierwszy raz w historii Polski - nie odbyły się z uwagi na nieudolność ówczesnego rządu".

- Musimy być pewni, że dzisiaj ten proces przebiegnie prawidłowo - podkreślił, nadmieniając przy tym, że z tego względu popiera inicjatywę marszałka Sejmu.

ZOBACZ: PiS straszy podważeniem wyniku wyborów. "Gdy wygra Nawrocki, nie będziemy tego robić"

Prezes PSL zdradził także, że ma jeszcze inny pomysł, a mianowicie zaproponował, aby "Trybunał Stanu, jako jedyny organ państwa związany z władzą sądowniczą, który nie jest w żaden sposób poddany ocenie, nie budzi wątpliwości" mógł orzekać w sprawie legalności wyboru prezydenta.

- Do tego jest wymagana zmiana konstytucji, ustaw. Jesteśmy na to gotowi, mamy jeszcze na to czas i możemy ten proces przeprowadzić - dodał.