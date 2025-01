Kijów odpowiada Nawrockiemu. "Tendencyjne i manipulacyjne wypowiedzi"

Odrzucamy te tendencyjne i manipulacyjne wypowiedzi. Takie oświadczenia wskazują, że polski polityk stawia względy oportunistyczne ponad strategicznymi interesami bezpieczeństwa własnego kraju - podano w komunikacie ukraińskiego MSZ. To odpowiedź na słowa Karola Nawrockiego, który w "Gościu Wydarzeń" stwierdził, że do mementu rozwiązania "spraw cywilizacyjnych" Kijów nie może wstąpić do NATO i UE.