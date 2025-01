Jak poinformował na platformie X Sztab Generalny Wojska Polskiego, samoloty będą w gotowości, aby wspierać Sojusz Północnoatlantycki w ramach wkładu Norwegii w zintegrowaną obronę powietrzną i rakietową NATO. "Polska i Norwegia razem dla bezpieczeństwa w Europie!" - napisano.

Cztery norweskie myśliwce będą chronić przestrzeń powietrzną nad hubem logistycznym w Rzeszowie. Misja ta potrwać ma do Wielkanocy.

Wraz z myśliwcami i systemami przeciwlotniczymi NASAMS do Polski trafić ma również 100 norweskich żołnierzy, którzy będą stacjonować w Rzeszowie.

Norweskie F-35 w Poznaniu. Ochrona transportów do Ukrainy

"Ich zadaniem będzie wspieranie obecnych tam sił w nadzorowaniu bezpieczeństwa transportów sprzętu, które przez rzeszowski hub trafiają później do Ukrainy" - poinformował norweski resort obrony w oświadczeniu.

Norweskie samoloty F-35 rozpoczynają dyżur w Polsce. Będą pełniły misję w ramach sojuszniczego wsparcia na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Na początku grudnia resort obrony w Oslo poinformował o zamiarze wysłania maszyn do Polski. Wtedy szef ministerstwa Bjørn Arild Gram podkreślał, że w ten sposób Norwegia przyczynia się "do zapewnienia, że ​​pomoc dla Ukrainy dotrze do celu, umożliwiając Ukrainie kontynuowanie walki o wolność".