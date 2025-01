Czwartek ma być zwieńczeniem trwających sześć dni uroczystości pogrzebowych Jimmy'ego Cartera. Zgodnie z ustaleniami, państwowa ceremonia rozpoczęła się o godzinie 9 (czasu lokalnego) w Waszyngtonie od wyprowadzenia okrytej amerykańską flagą trumny z ciałem 39. prezydenta USA z Kapitolu, gdzie we wtorek przetransportowano ją z Georgii.

Ceremonia pogrzebowa Jimmy'ego Cartera. Prezydenta żegnają tłumy

Po tym, jak trumnę z ciałem Jimmy'ego Cartera zniesiono ze schodów Kapitolu, umieszczono ją w limuzynie, która w towarzystwie konwoju przetransportowała ciało do Katedry Narodowej. Tam z kolei odprowadzono ją do ołtarza w akompaniamencie hymnu amerykańskich prezydentów "Hail to the Chief", który wykonała orkiestra Straży Przybrzeżnej USA.



W świątyni wypełnionej żałobnikami z całego świata dostrzec można przede wszystkim obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który - zgodnie z wolą zmarłego - przygotował osobiste przemówienie.

U jego boku pojawiła się też pierwsza dama Jill Biden, a w kolejnych rzędach zasiedli przywódcy USA - Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton.



Oprócz tego, w katedrze obecni byli wiceprezydenci Al Gore i Mike Pence, obecna wiceprezydent Kamala Harris z mężem oraz przyszły wiceprezydent J.D. Vance. Amerykańskie media zwracają uwagę, że pierwszy raz od szturmu na Kapitol w 2021 r. Pence i Trump podali sobie ręce i wymienili kilka słów.

Kilkudniowe uroczystości pogrzebowe

Jimmy Carter, który sprawował swój urząd w latach 1977-1981, zmarł 29 grudnia w wieku 100 lat. Jego uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 4 stycznia w Georgii. Przez weekend trumna z ciałem wystawiona była w Carter Center w Atlancie - ośrodku, który Carter ufundował w 1982 r.

W poniedziałek skrzynię przetransportowano helikopterem do stolicy kraju, Waszyngtonu, celem wystawienia jej na Kapitolu. Tam hołd byłemu przywódcy mogli oddawać obywatele. Swoje przemówienie wygłosili też m.in. Kamala Harris oraz przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson.



Czwartek, decyzją Joe Bidena, jest w USA dniem żałoby narodowej. Jeszcze tego samego dnia trumna powróci do Georgii i zostanie umieszczona w ziemi na terenie rodzinnej posiadłości Carterów w miasteczku Plains.