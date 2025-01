W sobotę w stanie Georgia rozpoczęły się uroczystości związane z pochówkiem i upamiętnieniem byłego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera. Karawan w asyście kolumny pojazdów wyruszył do Atlanty, rozpoczynając tym samym sześciodniowe pożegnanie demokraty. Jimmy Carter zmarł 29 grudnia w wieku 100 lat.

W sobotę w stanie Georgia rozpoczęły się uroczystości związane z pochówkiem i upamiętnieniem byłego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera. Karawan w towarzystwie kolumny pojazdów wyruszył z Plains do Atlanty, rozpoczynając tym samym sześciodniową ceremonię. Jimmy Carter zmarł 29 grudnia w wieku 100 lat.

USA. Jimmy Carter żegnany przez stan Georgia

W sobotę z miejscowości Plains ruszyła karawana z trumną Jimmy’ego Cartera i skierowała się w stronę Atlanty w stanie Georgia. W założonym przez byłego prezydenta ośrodku humanitarno-dyplomatycznym Carter Center odbyła się prywatna ceremonia pożegnalna.

Podczas nabożeństwa przemawiał m.in. wnuk byłego prezydenta - Jason Carter. Powiedział, że chociaż był przygotowany na odejście dziadka to "wciąż jest to trudne".

- Choć opłakujemy śmierć mojego dziadka, w głębi serca wiem - i wy wszyscy też tak czujecie – że jego dziedzictwo będzie wciąż żyło - powiedział. - Myślę, że dla wielu ludzi w kraju był symbolem miłości i szacunku - dodał.



Paige Alexander, szefowa Carter Center, powiedziała dla BBC, że byłego prezydenta należy zapamiętać za jego "szczerość i uczciwość".

USA. Joe Biden przemówi na nabożeństwie

Trumna z ciałem prezydenta Jimmy'ego Cartera zostanie później przetransportowana do stanowego Kapitolu.Osoby chcące oddać hołd byłemu prezydentowi będą mogły to zrobić do wtorku.

7 stycznia rano ciało Jimmy'ego Cartera trafi do Waszyngtonu, a po południu na stołecznym Kapitolu odbędzie się nabożeństwo. Trumna ze zmarłym prezydentem zostanie wystawiona na widok publiczny do czwartku.



W czwartek rano byli prezydenci i najważniejsi urzędnicy zgromadzą na państwowym pogrzebie w Washington National Cathedral. Prezydent Joe Biden wygłosi mowę pochwalną. W czwartek po południu Carter wróci do swojego rodzinnego miasta Plains w stanie Georgia. Tam odbędzie się prywatna ceremonia pogrzebowa i prywatny pochówek.

Jimmy Carter zmarł 29 grudnia. Był 39. prezydentem USA. Carter, z Partii Demokratycznej, pełnił urząd od stycznia 1977 do stycznia 1981 po pokonaniu urzędującego prezydenta republikanów Geralda Forda w wyborach w 1976 roku.