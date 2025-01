Wybory prezydenckie. Marszałek Sejmu podał datę

- Po konsultacjach z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej zdecydowałem, że głosowanie wybierające nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 18 maja tego roku, co oznacza, że jeśli będzie potrzebne ponowne głosowanie, to odbędzie się ono 1 czerwca - poinformował Szymon Hołownia.

Wybory prezydenckie 2025. Ogłoszono datę głosowania

Marszałek przedstawił też wstępny kalendarz wyborczy, który określił mianem tworzonego "na brudno", ponieważ jest on w trakcie konsultacji z PKW. Po potwierdzeniu przez komisję, zacznie formalnie obowiązywać.

Zawiadomienie do PKW o utworzeniu komitetu wyborczego na prezydenta RP będzie można zatem zgłosić do 23 marca. Do 30 marca powinny zostać powołane Okręgowe Komisje Wyborcze. Do dnia 4 kwietnia do godz. 16:00 będzie można zgłaszać kandydatów na najważniejszy urząd w państwie.

ZOBACZ: Hołownia ma radę dla ministra finansów. Chodzi o miliony dla PiS

- Cóż mogę powiedzieć... Cieszę się bardzo, że ten proces się zaczyna, bo każde wybory to jest naprawdę, a nie tylko w sloganie, święto demokracji. Za trochę ponad cztery miesiące, za 18 tygodni z lekkim hakiem, za prawie 130 dni pójdziemy wszyscy do urn, wybierając kolejnego prezydenta Rzeczypospolitej - komentował Szymon Hołownia.

Siedmiu kandydatów w wyścigu o Pałac Prezydencki

Formalnie wybory zostaną zarządzone w środę, 15 stycznia - termin ten wynika z przepisu konstytucji, zgodnie z którym wybory nie mogą być przeprowadzone w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu nadzwyczajnego. Wprowadzony przez rząd w związku z wrześniową powodzią stan klęski żywiołowej został zniesiony 16 października 2024 r., okres 90 dni mija więc 14 stycznia 2025 r.

Dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów formalnie ruszy kampania wyborcza.

Wówczas, w celu zgłoszenia kandydata na prezydenta, konieczne będzie utworzenie komitetu wyborczego. Wybory prezydenckie różnią się od innych tym, że komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne; wszystkie komitety kandydatów powołuje się tak samo i wszystkie podlegają takim samym zasadom dotyczącym finansowania kampanii.

O rejestracji komitetu wyborczego, a następnie kandydata na prezydenta decyduje Państwowa Komisja Wyborcza. W przypadku odmowy rejestracji, komitet ma dwa dni na złożenie skargi do Sądu Najwyższego, a sąd ma kolejne dwa dni na jej rozpatrzenie. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie.

ZOBACZ: Kłótnia o nieobecność prezydenta. "Strzelił focha i pojechał na narty"

Prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Prezydentem może zostać polski obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat.

Start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli: prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski; prezes IPN Karol Nawrocki, który jest popierany przez PiS; lider Polski 2050 Szymon Hołownia; wicemarszałek Senatu, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji; poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie oraz Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców.

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz na naszym raporcie specjalnym.