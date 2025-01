- Jeżeli będzie taka sytuacja, że grupy, które będą miały dosyć tych obietnic nie pójdą do wyborów i wygra pan Nawrocki w wyborach prezydenckich, to powiem Władkowi Kosiniakowi - Władek, lustro kup sobie większe trochę i częściej w nie patrz - powiedział Włodzimierz Czarzasty w programie "Graffiti".

Trzy ministerstwa, w tym ministerstwo rolnictwa i rzecznik praw obywatelskich oznajmiły, że związki partnerskie mogą umożliwić łamanie lub obchodzenie prawa. Wśród uwag resortów znalazła się m.in. ocena, że takie związki mogłyby służyć do obejścia obostrzeń związanych z zakupem nieruchomości rolnych czy uzyskanie ochrony międzynarodowej na terytorium RP.



- Gdybyśmy spojrzeli na to poważnie, a nie tak, aby coś uwalić bądź nie uwalić, to są takie uwagi, które przez bardzo wielu prawników zostały wczoraj wyśmiane. Ale zostawmy prawników. Czy takie zagrożenia nie pojawiają się w momencie, gdy ktoś wchodzi w stan małżeński? Takie same są zagrożenia - ocenił Włodzimierz Czarzasty.



- Wszystkie te potencjalne zagrożenia są również w stanie małżeństwa - podkreślał.



Wicemarszałek Sejmu powiedział, że Koalicja obiecała otwartość na tematy dotyczące kobiet i otwartość na grupy bez względu na "status majątkowy czy to w jaki sposób się kochają". Według niego PSL blokuje wprowadzenie w tych sferach zmian, a to szkodzi całej koalicji.



- Jeżeli będzie taka sytuacja, że kobiety, grupy, które będą miały dosyć tych obietnic nie pójdą do wyborów i wygra pan Nawrocki, jeśli chodzi o sprawy związane z wyborami prezydenckimi, to powiem Władkowi Kosiniakowi - Władek, lustro kup sobie większe trochę i częściej w nie patrz - oznajmił Czarzasty.

Wybory prezydenckie 2025. Włodzimierz Czarzasty skomentował ewentualną kandydaturę Zandberga

W odniesieniu do nadchodzących wyborów prezydenckich wicemarszałek odniósł się do ich daty. W środę Szymon Hołownia ogłosi datę wyborów prezydenckich 2025. Pod uwagę brane są głównie dwie daty - 11 albo 18 maja.



- Zwrócę uwagę na jedną rzecz, to jest różnica siedmiu dni - ani słońce nie będzie wtedy szybciej zachodziło, ani wolniej. Nic wielkiego się nie stanie, jeżeli wybory będą w tym albo w tym terminie - skomentował Włodzimierz Czarzasty.



Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał czy kandydatura Adriana Zandberga z partii Razem będzie zagrożeniem dla Magdaleny Biejat z Nowej Lewicy. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że start Zandberga na pewno nie będzie krytykowany przez jego partię. Wspomniał, że środowiska "mają prawo wystawiać swoich kandydatów".

