"Lewica jest za odzyskaniem kontroli na granicy". Deklaracja Czarzastego

- Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, zachować człowieczeństwo - do tego namawiamy - mówił podczas konferencji Lewicy Włodzimierz Czarzasty, komentując plany czasowego zawieszenia wniosków o azyl, rekomendowanego przez Donalda Tuska.

- My mówimy swoje zdanie, takie jakie jest w Konstytucji w artykule 56, która to Konstytucja ludziom takie prawo daje - przekonywał lider Nowej Lewicy.

Zapowiedzi czasowego zawieszenia prawa azylowego, które podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej przedstawił Donald Tusk, spotkały się z krytyką ze strony Lewicy. Temat powrócił również podczas konferencji klubu parlamentarnego, mającej podsumować rok działań partii od czasu wygranych wyborów.

Włodzimierz Czarzasty chce dyskusji na temat zawieszenia prawa azylowego

Włodzimierz Czarzasty stwierdził, dyskusję na temat polityki migracyjnej traktuje bardzo poważnie. Jak zasugerował, liczy na dyskusję, która pozwoli omówić "problemy, od których nie uciekniemy".

- Ten dokument, który jest teraz dyskutowany na rządzie, powinien być przyjęty z modyfikacją, a jeśli nie w tej chwili, to on będzie ubierany w ustawy i na etapie ustaw fajnie by było, jakby się nazywał "Odzyskać kontrolę", bo Lewica jest za odzyskaniem kontroli na granicy, "Zapewnić bezpieczeństwo", bo Lewica jest bardzo za tym, żeby Polki i Polacy byli bezpieczni, ale dodalibyśmy jeszcze podtytuł "Zachować człowieczeństwo" - orzekł współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Jak wskazał Czarzasty, prawa człowieka obowiązują niezależnie od okoliczności, również pochodzenia i celu osób, które są nimi objęte. Polityk stwierdził, że nie obawia się, że głos jego klubu parlamentarnego zostanie w tej sprawie zignorowany. - Im więcej będzie śmierci na granicy, tym bardziej te sprawy będą aktualne - powiedział.

Czarzasty: Lewica jest zadowolona z koalicji 15 października

Czarzasty zapewnił, że najważniejsza dla Lewicy jest stabilność koalicji. Stwierdził też, że dobrze ocenia jej dotychczasowe osiągnięcia. Zadeklarował, że jego klub będzie zabiegać o realizowanie punktów ze swojego programu, jednak nie na skalę, która mogłaby zagrozić funkcjonowaniu koalicji.

- To nie jest łatwa koalicja, spieramy się w różnych sprawach, w różnych sprawach mamy inne zdanie i tak będzie, ale uważamy, że najważniejszą rzeczą jest demokratyzacja kraju, wzrost roli Polski w UE i to, żeby PiS razem z Konfederacją nie wróciły do rządu - mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty odniósł się również do zarzutów o niezrealizowanie obietnicy dotyczącej prawa do aborcji. Jak wskazał, gdyby nie Lewica, temat nie byłby tak często dyskutowany w Sejmie. Zapewnił też, że kwestia nie została zamieciona pod dywan i jeszcze wielokrotnie będzie przywoływany.

- Będziemy o tym mówili, mówiliśmy i mówimy o tym bez przerwy. Będziemy robili olbrzymią presję, żeby to zobowiązanie w ramach kampanii wyborczej zostało zrealizowane - zapewnił.

Anna Maria Żukowska: My się do błędów umiemy przyznawać

- Lewica jest partią propaństwową, zawsze była, zawsze będzie. Nie jesteśmy think tankiem politycznym, jesteśmy tymi, którzy biorą odpowiedzialność za współrządzenie - przekonywała Anna Maria Żukowska.

Współprzewodnicząca Nowej Lewicy zapewniła, że choć klub ma świadomość błędów, które popełnił, umie się do nich przyznać, a także je naprawić. Jako sukcesy ugrupowania w przeciągu roku rządów koalicji 15 października wskazała doprowadzenie do uchwalenia programu Aktywny Rodzic, dopłaty 1000 zł dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także wniesienie do Sejmu projektu ustawy o dekryminalizacji pomocy w aborcji.

Jak dodała, udział Lewicy w rządzie to nie tylko wnoszenie nowych inicjatyw, ale także przeciwdziałanie projektom, które ugrupowanie uznaje za szkodliwe.

- Jesteśmy po to, żeby być skutecznym zarówno w rzeczach, które dowozimy, jak i w blokowaniu rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, jak np. obniżka składki zdrowotnej. Nie zgadzamy się na zagłodzenie polskich szpitali, polskich pacjentów, na to żeby przerywać ich leczenie, jak to miało się stać w przypadku osób ze stwardnieniem rozsianym - przekonywała Żukowska.