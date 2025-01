O zdarzeniu poinformował "New York Post", powołując się na rzecznika linii lotniczych JetBlue. Jak czytamy, ciała odkryto w komorze podwozia samolotu podczas rutynowej kontroli po wylądowaniu na lotnisku Fort Lauderdale-Hollywood na Florydzie.

Jak wskazuje serwis FlightAware.com, ostatni rejs maszyny JetBlue to lot z Nowego Jorku. Na wspomnianym półwyspie samolot wylądował w poniedziałek późnym wieczorem.

USA. Znaleźli ich w samolocie, nie żyli. "Druzgocąca sytuacja"

Gazeta podaje, iż linia lotnicza nie ujawnia tożsamości zmarłych, ponieważ trwa dochodzenie. Ma ono wykazać, w jaki sposób osoby te dostały się do środka maszyny.

"To druzgocąca sytuacja i zobowiązujemy się do ścisłej współpracy z władzami, aby wesprzeć ich wysiłki zmierzające do zrozumienia, jak do tego doszło" - podkreślił rzecznik, cytowany przez amerykański dziennik. Przedmiotem śledztwa jest również przyczyna zgonu dwóch odnalezionych osób.

