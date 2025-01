Zgodnie z tradycją pierwsza papieska audiencja w nowym roku rozpoczęła się od występu artystów cyrkowych. Tym razem przed papieżem Franciszkiem wystąpiła trupa CircAfrica z pokazem inspirowanym Afryką. Podczas spotkania z wiernymi ojciec święty zwrócił się również do Polaków.

Pochodzący z Afryki artyści zaprezentowali choreografię inspirowaną ich krajem. Wielu wykonawców było przebranych za zwierzęta, lub miało na sobie zwierzęce akcenty. Jak relacjonuje włoska agencja agensir, ku zaskoczeniu widowni część z nich wyskoczyło z wnętrza sztucznych słoni.

Podczas pokazu można było zobaczyć również żonglowanie obręczami i piłeczkami, różnego rodzaju akrobacje oraz układy taneczne. Na koniec tancerze otoczyli papieża Franciszka wymachując kolorowymi flagami swoich krajów.

Głowa Kościoła ogląda spektakl z rozbawieniem i nagrodził występujących dużymi brawami. - Dziękuję tak wielu kobietom i mężczyzną. Cyrk sprawia, że śmiejemy się jak dzieci. Artyści cyrkowi mają tu również tę misję: rozśmieszać ludzi - podziękował.

Papież Franciszek apeluje w sprawie dzieci

Głównym tematem środowej audiencji była praca i wyzysk dzieci. - W każdej części świata są dzieci wyzyskiwane przez gospodarkę, która nie szanuje życia i w ten sposób spala nasze największe podkłady nadziei i miłości - mówił papież.

Jak dodał, chrześcijanin "nie może zaakceptować tego, że siostry i bracia, zamiast być kochane i chronione, są okradane z ich dzieciństwa, z marzeń, są ofiarami wyzysku i marginalizacji".

- Prośmy o łaskę odkrycia ważnego miejsca, jakie każde dziecko zajmuje w sercu Boga, w taki sposób, by nie być wspólnikami nadużyć, jakie są popełniane, ale by potępiać je stanowczo - wezwał.

Jak zauważył, "chrześcijanie nie powinni nigdy dopuszczać, by dzieci były maltretowane, ranione lub porzucane". - Musimy zapobiegać i stanowczo potępiać każde nadużycie wobec dzieci - przypomniał.

Papież zwrócił się do Polaków. Przypomniał słowa Jana Pawła II

Franciszek zwrócił się również do Polaków, powiedział, że "święty Jan Paweł II nawoływał do budowania cywilizacji miłości i życia. Podejmujcie nadal to wezwanie Kościoła jako priorytetowe zadanie".

- Chrońcie życie z miłością, na każdym etapie jego rozwoju: od poczęcia do naturalnej śmierci. Pozwólcie dzieciom wzrastać w mądrości i w łasce - wezwał.

Podczas audiencji Franciszek zachęcił wiernych, by nie zapominali modlić się o pokój. - Nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, nie zapominajmy o Nazarecie, Izraelu, nie zapominajmy o wszystkich krajach, w których trwa wojna. Prośmy o pokój - apelował.

- I nie zapominajmy, że wojna jest zawsze porażką - dodał.