Przypadający w Kościele katolickim na pierwszy dzień 2025 roku 58. Światowy Dzień Pokoju odbywa się pod hasłem "Odpuść nam nasze winy, obdarz nas twoim pokojem". Co roku, papież Franciszek wręcza z tej okazji tekst orędzia odwiedzającym go na audiencjach przywódcom krajów z całego świata. W przesłaniu i tym razem nie zabrakło ważnych, ale i stanowczych postulatów.

Orędzie papieża. Franciszek wskazuje na systemowe wyzwania

Jak czytamy w orędziu, Ojciec Święty stwierdza, że rozpoczęty Rok Święty to wydarzenie, pobudzające do "poszukiwania wyzwalającej sprawiedliwości Bożej na całej ziemi".

"Czujemy się wezwani, by stać się głosem w bardzo wielu sytuacjach wyzysku ziemi i ucisku bliźniego" - zaznacza, dodając, że taką niesprawiedliwość św. Jan Paweł II nazywał „strukturami grzechu”.

Zdaniem głowy Kościoła katolickiego każdy z nas musi poniekąd czuć się odpowiedzialny za "dewastację, na jaką narażony jest nasz wspólny dom, poczynając od tych działań, które, nawet choćby tylko pośrednio, podsycają konflikty targające ludzkością".

Z tego powodu wśród systemowych wyzwań upatruje dziś m.in. "nieludzkie traktowanie migrantów, degradację środowiska, zamęt karygodnie wywołany przez dezinformację, odrzucenie jakiegokolwiek dialogu i znaczne finansowanie przemysłu zbrojeniowego". W opinii Franciszka czynniki te stanowią "realne zagrożenie dla istnienia całej ludzkości".

Ojciec Święty wzywa do redukcji lub likwidacji międzynarodowego zadłużenia

Papież nawołuje także w swoim przesłaniu do "zerwania łańcuchów niesprawiedliwości", wskazując, że pojedyncze akty filantropii to za mało. Jak zauważa, w globalnej wiosce "system międzynarodowy, jeśli nie jest oparty na logice solidarności i współzależności, rodzi niesprawiedliwości, zaostrzone przez korupcję, które zamykają w pułapce kraje ubogie".

Dotykający wiele państw rosnący dług zagraniczny widzi więc jako "narzędzie kontroli, za pomocą którego niektóre rządy i prywatne instytucje finansowe krajów najbogatszych", wykorzystują zasoby ludzkie i naturalne krajów biedniejszych, aby zaspokoić swoje własne rynki.

Znany ze swojej troski o ekologię Franciszek, podkreśla też, że ludność niektórych krajów obciążona jest nie tylko długiem międzynarodowym w wymiarze finansowym, ale również długiem ekologicznym państw bardziej rozwiniętych.

W związku z tym nieobcy jest mu apel Jana Pawła II z 2000 r., aby przemyśleć "sprawę redukcji, jeśli nie całkowitej likwidacji zadłużenia międzynarodowego, które ciąży na losach wielu narodów.

"Uznając dług ekologiczny, zamożniejsze kraje powinny poczuć się wezwane do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby umorzyć długi tym krajom, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań" - ocenia Ojciec Święty,

Zastrzega jednak przy tym, że aby nie doprowadzić do kolejnego "błędnego cyklu finansowania i zadłużenia", potrzebny jest "rozwój nowej architektury finansowej, prowadzącej do stworzenia globalnej Karty finansowej, opartej na solidarności i zgodzie między narodami".

Papież chce m.in. utworzenia światowego funduszu walki z głodem

Wśród postulatów papieża znalazły się też zdecydowane zaangażowanie w promowanie poszanowania godności ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, w tym zniesienie kary śmierci, oraz przeznaczenie co najmniej jednego procenta nakładów na zbrojenia na rzecz utworzenia światowego funduszu w celu walki z głodem i działań edukacyjnych w krajach najuboższych.



"Niech rok 2025 będzie tym rokiem, w którym będzie rozwijał się pokój! Taki prawdziwy i trwały pokój, który nie poprzestaje na kruczkach umów lub stołach ludzkich kompromisów" - wzywa głowa Kościoła katolickiego.

Zdaniem papieża drogą ku temu jest dążenie "do prawdziwego pokoju, który jest darowany przez Boga sercu rozbrojonemu: sercu, które nie wylicza, co jest moje, a co twoje; sercu, które przezwycięża egoizm, aby być gotowym do wyjścia naprzeciw innym".