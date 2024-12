Kaczyński o decyzji PKW: Jest całkowicie bezprawna

- Decyzja PKW jest całkowicie bezprawna. Jest kolejnym krokiem w stronę likwidacji polskiej demokracji, bo pozbawienie jednej ze stron politycznego sporu środków jest niczym innym, jak likwidacją zasady równości - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Mamy decyzję prawomocną i dobrą dla nas. Chodzi o decyzję Sądu Najwyższego. Ta decyzja powinna być zatwierdzona. PKW powinno zmienić swoją decyzję i przyznać nam pieniądze - przekazał Kaczyński.

Jak przekazał prezes, ten obowiązek nie został wykonany. - Czyli PKW popełniła przestępstwo - podkreślił.

Kaczyński przypomniał, że grupa w PKW powołuje się na nielegalność izby SN, która wydaje postanowienia. - Ta izba podejmowała wiele innych decyzji. Choćby w nieodległym czasie w stosunku do Konfederacji i partii Jarosława Gowina. Te decyzje zostały wykonane. Mamy do czynienia z sytuacją, że gdy władzy nie przeszkadzają te decyzje, to ona je wykonuje - wyjaśnił.



Prezes odniósł się też do składu PKW. - Przypomnę, że tam nie powinno być pana Kalisza - przekazał. Zaznaczył, że partia tego polityka uzyskała zbyt małe poparcie, by mieć swojego reprezentanta w PKW.

- Natomiast naszej partii nadal należy się czwarty członek. Zwróciliśmy się w tej sprawie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, ale uzyskaliśmy odpowiedź odmowną - przekazał prezes PiS.

Zwrot w sprawie milionów dla PiS. Zaskakujący ruch PKW

Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła podjęcie decyzji w sprawie sprawozdania finansowego komitetu PiS - ustaliła reporterka Polsat News Agnieszka Witkowicz-Matolicz. Głos "za" oddało pięciu członków PKW.



Decyzja ma zapaść, gdy władze uregulują status prawny Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz orzekających w niej sędziów.

ZOBACZ: Odrzucone sprawozdanie finansowe PiS. Jest decyzja ws. milionów dla partii

29 sierpnia 2024 roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych, które miały miejsce 15 października 2023 roku.

Po odrzuceniu przez PKW w sierpniu sprawozdania komitetu wyborczego PiS dotacja podmiotowa dla tej partii (prawie 38 mln zł) została pomniejszona o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł. Ponadto, blisko 26-milionowa roczna subwencja została pomniejszona o 10,8 mln zł. Konsekwencją jest też zwrot do Skarbu Państwa zakwestionowanej sumy, czyli 3,6 mln zł. Ponadto odrzucenie sprawozdania wyborczego było powodem odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego PiS za 2023 r.

Zgodnie z przepisami odrzucenie sprawozdania rocznego może skutkować utratą przez partię prawa do subwencji z budżetu na trzy lata.

W konsekwencji sierpniowej uchwały PKW, PiS otrzymał w 2024 r. mniej pieniędzy z budżetu niż byłoby to gdyby sprawozdanie komitetu wyborczego zostało zaakceptowane. W dniu uznania skargi PiS przez SN, Ministerstwo Finansów pytane przez PAP czy wypłaty dla PiS zostaną uzupełnione, odpowiedziało, że resort "nie jest stroną w sprawie" i że "dla MF wiążące są decyzje PKW". PiS nie zgodziło się z tą decyzją i zaskarżyła ją do Sądu Najwyższego.