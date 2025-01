Co najmniej dwie osoby nie żyją, a jedna jest w stanie krytycznym po tym, jak w niemieckim Bad Freidrichshall doszło do strzelaniny. Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że ogień otworzył zamaskowany napastnik, na którego trwa obława. W akcji udział bierze m.in. policyjny helikopter.