Oblodzone szlaki, pękające tafle jeziora i silny wiatr - pogoda w górach nie należy do najprzyjemniejszych. W związku z trudnymi warunkami pracownicy TPN zaapelowali do turystów. "Odwilż i silny wiatr sprawiły, że na wielu odcinkach szlaków zalega lód - jest bardzo ślisko. (...) zalecamy zabrać ze sobą raczki i kijki" - powiadomiono.

"Uwaga! Trudne warunki na szlakach. Odwilż i silny wiatr sprawiły, że na wielu odcinkach szlaków zalega lód - jest bardzo ślisko" - poinformował we wtorek Tatrzański Park Narodowy. Wcześniej ostrzegał przed zalegającym śniegiem w wyższych partiach gór i nieprzychylnym podróżom wiatrem. "Silny wiatr w wyższych partiach znacznie utrudnia poruszanie się, a niżej stwarza ryzyko łamania się gałęzi i drzew" - podano.



O ciężkich warunkach w Tatrach i okolicach powiadomił również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na terenie powiatu tatrzańskiego wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu" - stwierdzono w komunikacie.



Takim alertem objęto również pobliski powiat nowotarski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, jasielski, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki.

Fatalne warunki w górach. Niebezpiecznie na szlaku do Morskiego Oka. "Apelujemy"

Według TPN ciężkie warunki pogodowe mogą dać się szczególnie we znaki na drodze do Morskiego Oka zwłaszcza od strony Włosienicy. Droga w górę jest bardzo oblodzona, a pracownicy parku radzą, aby wybierając się na wycieczkę wziąć ze sobą raczki i kijki.



"Apelujemy o niewchodzenie na tafle stawów - lód miejscami jest cienki i może się załamać. Na Morskim Oku na lód wyszła woda" - ostrzegł TPN.

"Przed wyjściem w góry, koniecznie zapoznaj się z komunikatem turystycznym TPN, lawinowym TOPR oraz sprawdź prognozę pogody" - dodano.

Pogoda szaleje w Europie. Mroźna aura przybyła także do Polski

Nad Europą dominuje rozległy niż znad południowej Skandynawii. Mroźna aura wędruje także nad Polskę. Z zachodu na wschód płynie chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jedynie południowy wschód kraju pozostaje jeszcze w cieplejszej masie powietrza.

We wtorek nad Polską będzie panować duże zachmurzenie, jednak na zachodzie rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich wystąpi deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm.



Mglista, śnieżna, wietrzna pogoda daje się we znaki w wielu europejskich państwach i nie tylko. W niedzielę z powodu gołoledzi powstającej na pasach startowych zamknięto Lotnisko Vaclava Havla w Pradze w Czechach. Z kolei w Stanach Zjednoczonych burza śnieżna zmusiła siedem stanów do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Wielu mieszkańców odcięła od prądu, a także przyczyniła się do śmierci czterech osób.