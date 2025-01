Związany z niebezpieczną pogodą stan wyjątkowy ogłoszono w stanach Kentucky, Missouri, Kentucky, Wirginii, Wirginii Zachodniej, Arkansas i części New Jersey. W niektórych się w poniedziałek zamknąć szkoły i urzędy. "W przypadku niektórych miejsc mogą to być największe opady śniegu od co najmniej dekady" – podały służby.

Potężna burza śnieżna, paraliżująca życie wielu Amerykanów, uderzyła najpierw w środkową część Stanów Zjednoczonych, ale później objęła zasięgiem także i wschód kraju. W Kansas, zachodniej Nebrasce i części stanu Indiana do interwencji zadysponowano Gwardię Narodową. Pomaga ona kierowcom, którzy utknęli na oblodzonych drogach.

ZOBACZ: Gwałtowny wzrost zakażeń wirusem hMPV w Chinach. "Sceny niczym z pandemii"

Synoptycy przewidywali, że we wspomnianych lokalizacjach spadnie co najmniej 20 cm śniegu, a wiatr osiągnie prędkość ponad 70 km/h. Gubernator Kentucky Andy Beshear zaapelował do mieszkańców stanu, aby pozostali w domach. Ma to związek również z prognozowanymi niskimi temperaturami, które w wielu miejscach uszkodziły sieć energetyczną.

USA. Atak zimy, paraliż na lotniskach. Trzy osoby nie żyją

Przyczyną ekstremalnych zjawisk jest wir polarny, czyli strefa zimnego powietrza krążąca wokół Arktyki. W niedzielę temperatura w Chicago oscylowała w okolicach -10 stopni Celsjusza, a w International Falls w stanie Minnesota spadła do -11 stopni. Według serwisu "FlightAware" w USA tylko w poniedziałek odwołano ponad 1000 lotów w USA.



Nie obyło się także bez ofiar śmiertelnych. Missouri State Highway Patrol przekazał, że dwie osoby zginęły w wypadku pojazdu w hrabstwie Sedgwick w stanie Kansas, zaś trzecia osoba zginęła w niepodanych bliżej okolicznościach, ale również związanych z trudnymi warunkami atmosferycznymi.