Pięknie przystrojona choinka to tradycyjna ozdoba w wielu polskich domach w czasie świąt Bożego Narodzenia. Ubierana jest różnie, w zależności od preferencji. Wigilia to moment, gdy według tradycji należy ozdobić drzewko, chociaż w niektórych domach stoi ono już od początku grudnia. Najczęściej rozbiera się ją po święcie Trzech Króli.

Ze sztucznym drzewkiem nie ma najmniejszego problemu. Wystarczy złożyć gałązki, owinąć je folią i zapakować do garażu, piwnicy czy nawet szafy, gdzie spokojnie poczeka na kolejny rok. Co natomiast zrobić z żywym drzewkiem, aby nie złamać przepisów? Jeżeli wyrzucić – to gdzie?

Odpady BIO oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Żywa choinka to odpad zaliczany do kategorii BIO, dlatego dokładnie tam powinna trafić po świętach. W niektórych miejscach należy najpierw pociąć drzewko na mniejsze kawałki, a dopiero tak przygotowane umieścić w kontenerze na odpady. W zależności od lokalnych wytycznych można też postawić całe drzewo obok altanki śmietnikowej.

Dodatkowo coraz częściej w okresie świątecznym obok miejsca, gdzie stoją kontenery, pojawiają się ogłoszenia o dodatkowym odbiorze śmieci, a konkretnie choinek. Jeżeli ktoś ma więcej czasu i dysponuje samochodem, może zawieźć drzewko do PSZOK, gdzie odbierane są wszystkie nietypowe odpady, takie jak muszle toaletowe czy opony.

Sztuczną choinkę, która po latach użytkowania ma już więcej drutów niż igieł, wyrzucamy do odpadów zmieszanych, ponieważ zawiera nie tylko metal, ale również plastik i inne tworzywa sztuczne. Pozostawienie choinki pod blokiem, domem czy przy drodze może skutkować mandatem za zaśmiecanie miejsc publicznych.

Zgodnie z art. 145. Kodeksu wykroczeń: "Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy, lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł." Lepiej więc poświęcić kilka chwil niż stracić pieniądze.

Drugie życie choinki

Żywa choinka, szczególnie ta posadzona w doniczce, może otrzymać drugie życie. Coraz większą popularnością cieszą się akcje organizowane przez nadleśnictwa oraz większe miasta, które mają na celu ponowne posadzenie drzewka. W Warszawie można znaleźć zbiórki choinek w doniczkach. Leśnicy zbierają je i na nowo sadzą w lesie, co jest najlepszą opcją w przypadku niechcianego po świętach drzewka.

Posiadacze domów i działek również nie muszą się zastanawiać, co zrobić z naturalną choinką. Można ją wykorzystać na różne sposoby - od zasadzenia, poprzez kompostowanie, aż po stworzenie ściółki, którą chętnie przyjmą borówki czy azalie. Gałązki choinki nadają się również na ocieplenie grządek, stanowiąc dodatkową ochronę przed mrozem.

Ile choinek kupują Polacy?

Według danych GUS oraz Lasów Państwowych, każdego roku w Polsce sprzedaje się od 5 do 6 milionów bożonarodzeniowych choinek. Polska odpowiada za 10 proc. ogólnej sprzedaży choinek w całej Europie, mając więc znaczący udział.

