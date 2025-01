W poniedziałek amerykański Kongres oficjalnie ogłosił Donalda Trumpa zwycięzcą wyborów prezydenckich z 2024 roku. W ten sposób formalnie zakończył się proces wyboru 47. prezydenta USA. Procedurze zatwierdzenia głosów elektorskich przewodniczyła obecna wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i p.o. przewodniczącej Senatu Kamala Harris, która przegrała z Trumpem walkę o Biały Dom.

ZOBACZ: Kłótnia o karykaturę z Trumpem. Laureatka Pulitzera rzuciła papierami

To właśnie Harris pod koniec posiedzenia połączonych izb Kongresu ogłosiła, że Donald Trump zwyciężył w wyborach, uzyskując 312 głosów elektorskich. Ona sama pozyskała ich 226. Decyzja Kongresu była ostatnim, formalnym krokiem przed objęciem przez republikanina władzy w USA. Inauguracja jego drugiej kadencji odbędzie się 20 stycznia.

Zwycięstwo Trumpa oficjalnie zatwierdzone. Harris o "filarze demokracji"

- Dzisiaj był oczywiście bardzo ważny dzień i chodziło o to, co powinno być normą i co Amerykanie powinni móc uznać za pewnik, a mianowicie, że jednym z najważniejszych filarów naszej demokracji jest pokojowe przekazanie władzy - powiedziała Kamala Harris po zakończeniu procedury.



Reuters podkreślił, że cały proces odbył się "jak w zegarku", bez żadnych zakłóceń. Według agencji pokazuje to ostry kontrast między sytuacją sprzed czterech lat, gdzie grupa zwolenników Trumpa - który wówczas przegrał w pojedynku z Joe Bidenem - urządziła szturm na Kapitol. Do tej pory miliarder powtarza, że jego porażka w 2020 roku była wynikiem "powszechnego oszustwa".

ZOBACZ: Anulowania wyroku nie będzie. Donald Trump czeka na karę



W czasie dopiero minionej kampanii prezydenckiej mówił, że jeżeli wygra - do czego doszło - to ułaskawi osoby zamieszane w atak na parlament. W listopadzie prawnicy ostrzegali, że ułaskawienie miałoby objąć 1500 osób, co mogłoby doprowadzić do "zachwiania systemem prawnym oraz politycznymi konsekwencjami" dla Partii Republikańskiej.