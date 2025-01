Kłótnia o karykaturę z Trumpem. Laureatka Pulitzera rzuciła papierami

Laureatka nagrody Pulitzera zrezygnowała z pracy w "The Washington Post" po tym, jak gazeta odmówiła publikacji satyrycznej karykatury z miliarderem - i właścicielem dziennika - Jeffem Bezosem. Karykatura autorstwa Ann Telnaes przedstawiała szefa Amazona oraz innych amerykańskich potentatów klęczących przed pomnikiem prezydenta elekta Donalda Trumpa.

Telnaes ogłosiła swoją decyzję w piątek na platformie Substack. "Do tej pory nigdy nie uśmiercono mojej karykatury z powodu tego, w kogo lub w co wycelowałam piórem. Aż do teraz" - napisała.

Jak stwierdził natomiast David Shipley, jeden z redaktorów gazety, zdecydował się nie publikować rysunku, aby uniknąć powtórzeń w bieżącym numerze, a nie dlatego, że wyśmiewał właściciela "The Washington Post".

USA. Rysowniczka "The Washington Post" odchodzi z pracy

"Szanuję Ann Telnaes i wszystko, co dała dla 'The Post'. Ale muszę nie zgodzić się z jej interpretacją wydarzeń" - oznajmił w oświadczeniu, wskazując, iż "nie każda redakcyjna decyzja jest odzwierciedleniem jakiejś złej siły".

"Moja decyzja była podyktowana tym, że właśnie opublikowaliśmy felieton na ten sam temat, co karykatura i już zaplanowaliśmy do publikacji kolejny felieton - tym razem satyrę" - dodał.



Karykatura, o której mowa przedstawiała Jeffa Bezosa, założyciela firmy Meta Marka Zuckerberga i Sama Altmana z OpenAI klęczących przed posągiem Donalda Trumpa z torbami gotówki w rękach.

Burza po decyzji znanego dziennika. W tle karykatura z Trumpem

Na obrazku nie zabrakło również Myszki Miki. Wszystko dlatego, że amerykańska stacja ABC News - będąca własnością Disneya - w zeszłym miesiącu zgodziła się zapłacić 15 milionów dolarów w ramach ugody w sprawie pozwu o zniesławienie, który wniósł Trump.



"Karykatura, która została usunięta, krytykuje miliarderów, szefów firm technologicznych i medialnych, robiących wszystko, co w ich mocy, aby przypodobać się nadchodzącemu prezydentowi elektowi Trumpowi" - napisała Telnaes w poście. Jak dodała, odmowa opublikowania jej karykatury przez "The Washington Post" stanowi "przełom" i niebezpieczny sygnał dla wolności prasy.

Przypomnijmy: w zeszłym miesiącu Jeff Bezos ogłosił, że Amazon przekaże milion dolarów na fundusz inauguracyjny prezydenta elekta Donalda Trumpa, a firma wyemituje to wydarzenie w swoim serwisie streamingowym. Ponadto miliarder określił zwycięstwo republikanina w wyborach prezydenckich jako "niezwykły polityczny powrót" i zjadł z nim kolację w rezydencji Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie.

