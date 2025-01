Prezydent Ukrainy udzielił obszernego wywiadu amerykańskiemu podcasterowi Lexowi Fridmanowi. Trzygodzinna rozmowa została opublikowana w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski opowiadał między innymi o początkach pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Mówił też o wydarzeniach krótko przed atakiem. Zaznaczył, że przed napaścią Moskwy zachodniego wywiady zachodnie przewidywały możliwość inwazji.

Dlatego poprosił zachodnich partnerów o wzmocnienie Ukrainy bronią lub, co miało być ważniejsze, stworzenie warunków, która uniemożliwiłaby wojnę. W jego ocenie takie zadanie spełniłoby wprowadzenie sankcji prewencyjnych, jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu.

- Poprosiłem o sankcje. Żeby go (Władimira Putina - red.) przestraszyć. Nie mówcie, proszę, że jak on przyjdzie, jak przejdzie przez granicę, jak będzie zabijał, my wydamy sankcje. To chu..ia, wybaczcie. Naprawdę - relacjonował prezydent Ukrainy.

Dodał, że takiej pomocy przed wojną nie było. - Jeśli uznamy, że słowa są pomocą, to otrzymaliśmy wiele, bo słów było za dużo. Nawet więcej, niż za dużo - dodał.

Łukaszenka miał przeprosić Zełenskiego

Zełenski opowiedział też o pierwszej fazie konfliktu, w tym rozmowie telefonicznej z Alaksandrem Łukaszenką, do której miało dojść kilka dni po rozpoczęciu inwazji.

- W pierwszych dniach wojny rozmawiałem przez telefon z Łukaszenką, a on przeprosił. Powiedział: "To nie ja. Z mojego terytorium puszczali rakiety i puszczał Putin". To jego słowa – powiedział Zełenski w wywiadzie.

Trump jako pierwszy może przylecieć do Ukrainy

W rozmowie Zełenski ocenił również, że Donald Trump mógłby być pierwszy od momentu rozpoczęcia konfliktu przywódcą, który przyleci do Ukrainy samolotem. - Myślę, że byłoby to symboliczne - wskazał.

Dodał, że bardzo chciałby otwarcia lotniska w Ukrainie, ale potrzebny jest do tego stabilny pokój i systemy obrony powietrznej, których Ukraina nie chce teraz odciągać od miast potrzebujących osłony przed rosyjskim lotnictwem. - Ludzie są ważniejsi niż samoloty - podkreślił.

Zełenski chce rozmów pokojowych, ale najpierw gwarancji bezpieczeństwa

Podczas wywiadu prezydent Ukrainy poruszył temat zawieszenie broni i silnych gwarancji bezpieczeństwa.

- Myślę, że 25 stycznia lub w inny dzień usiądziemy przede wszystkim z Trumpem. Będziemy rozmawiać o tym, jak możemy zatrzymać wojnę i Putina - powiedział Zełenski. Zaznaczył, że chce, by Europa miała udział w negocjacjach.

- Jestem pewien, że Trump wraz z Europą mogą zaoferować Ukrainie mocne gwarancje bezpieczeństwa. A potem rozmowa z Rosjanami. To jedyny sposób, a nie po prostu tak, że my od razu usiądziemy (do rozmów - red.) we trzech - zauważył.

Zełenski stwierdził też, że zaproponował Trumpowi, by przekazać Ukrainie rosyjskie zamrożone aktywna o wartości 300 miliardów dolarów, za co Kijów miałby zobowiązać się do zakupu broni w USA.