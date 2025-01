Czy styczeń to dobry miesiąc na wakacje? Jak najbardziej! Początek nowego roku to doskonały czas, aby odpocząć pod palmami. Choć w Polsce szaro i zimno, nie trzeba lecieć na drugi koniec świata, by cieszyć się słońcem. Wyjazd do ciepłych krajów może mieć zbawienny wpływ na nasze samopoczucie. Oto kilka popularnych miejsc na zimowe wczasy w tropikach.

Styczeń w Polsce to czas chłodu i krótkich dni, co często prowadzi do pogorszenia nastroju i może sprzyjać sezonowej depresji. Wyjazd do ciepłych krajów to doskonała okazja, by naładować baterie. Dodatkowo, w tym miesiącu mamy dwa dni wolne (Nowy Rok i Święto Trzech Króli - red.) oraz nową pulę dni urlopowych do wykorzystania. Warto pomyśleć o wyjeździe na Karaiby.

Tajlandia, Dominikana, Zanzibar. Tam jest pięknie, gdy u na szaro

Dominikana to raj dla miłośników egzotycznych plaż i krystalicznie czystej wody. Styczeń to idealny czas na wizytę w tym kraju, ponieważ panują tam wtedy optymalne warunki pogodowe - temperatura wynosi 28-30 stopni Celsjusza. Dominikana oferuje również dobrą infrastrukturę turystyczną. Średnia cena wycieczki all-inclusive do Dominikany w tym okresie zaczyna się od około 6000 zł za osobę.

Styczeń to także fantastyczny czas na podróż do Tajlandii. W ciągu dnia temperatura przekracza tam 30 stopni Celsjusza, a w nocy przynosi ulgę przyjemny tropikalny chłód. Tajlandia to kraj znany z doskonałej kuchni i wielu atrakcyjnych miejsc turystycznych. Podczas kilkutygodniowego pobytu można zwiedzać rajskie wyspy, piękne buddyjskie świątynie oraz tętniącą życiem stolicę - Bangkok. All-inclusive w Tajlandii to koszt rzędu 7-8 tysięcy złotych.

Zanzibar to kolejne egzotyczne miejsce, gdzie temperatury w styczniu wynoszą około 30 stopni Celsjusza. Wyspa zachwyca białymi plażami, turkusowymi wodami Oceanu Indyjskiego i bogatą historią.

Warto skorzystać z okazji, by zanurzyć się w podwodnym świecie podczas nurkowania, wybrać się na rejs z delfinami lub spróbować lokalnych specjałów. Wyjazd na Zanzibar w niższym przedziale cenowym to wydatek rzędu 6-6,5 tys. zł za osobę.

Nie sposób pominąć Egiptu. Choć styczeń to najchłodniejszy miesiąc w tym kraju, temperatury przekraczają tam 20 stopni Celsjusza, a w popularnych kurortach, takich jak Hurghada i Sharm El Sheikh, panuje przyjemna pogoda przez cały rok. Mniej upalna aura sprzyja zwiedzaniu, a Egipt to kraj o fascynującej historii. Oferty all-inclusive w Egipcie zaczynają się od około 2-2,5 tys. zł za osobę.

Styczniowy wypad. Madera i Kanary to dobre rozwiązanie

Dla tych, którzy preferują europejskie kierunki i nie przepadają za upalnym klimatem, świetnym wyborem będą Madera lub Wyspy Kanaryjskie. Wyspy Kanaryjskie w styczniu oferują średnią temperaturę wynoszącą około 20 stopni Celsjusza i średnio osiem godzin słońca dziennie. W tym okresie rzadko pada, a architektura, wulkaniczne krajobrazy i plaże przyciągają turystów.

Madera to portugalska wyspa, na której panuje bardziej wiosenna niż letnia pogoda. Wyspa zachwyca bujną roślinnością, pięknymi krajobrazami i spokojną atmosferą, idealną do odpoczynku i naładowania baterii.

