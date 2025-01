Już niedługo w Polsce rozpoczną się ferie zimowe. Według badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, co trzeci pytany planuje wydać na ferie zimowe ponad 3 tys. zł na osobę. Ponad połowa respondentów spodziewa się wydatków na podobnym poziomie, 18 proc. przewiduje jednak wyższe koszty wyjazdów. Kto ma rację?

Terminy ferii zimowych 2025 wypoczynku są różne w zależności od województwa.

20 stycznia - 2 lutego 2025 rozpoczną się w kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim

27 stycznia - 9 lutego 2025 podlaskim, warmińsko-mazurskim

3 lutego - 16 lutego 2025 dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim

17 lutego - 2 marca 2025 lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim.

Czy 3 tys. zł na osobę wystarczy w 2025 roku?

Jak możemy wyczytać na popularnych portalach noclegowych - w Zakopanem najtańsze oferty tygodniowego pobytu dwóch osób dorosłych i jednego dziecka zaczynają się od 3 tys. zł w hotelu o dość niskim standardzie, bez dojazdów, wyżywienia i innych atrakcji. Uwzględniając zakopiańskie ceny, które rok rocznie idą w górę oraz dystans, jaki należy każdego dnia pokonać, aby dotrzeć z punktu A do punktu B, tańszy wyjazd zamknie się w okolicy 6 tys. zł.

Przykładowa wejściówka na stok narciarski (karnet 7-dniowy) kosztuje 835 zł (ceny stacji narciarskiej Polana Szymoszkowa) w przypadku osoby dorosłej i 765 zł, jeżeli chodzi o dziecko. Trzyosobowa rodzina musi tylko na tę jedną zimową aktywność poświęcić ponad 2400 zł. Z kolei nocleg w czterogwiazdowym hotelu to koszt nawet 10 tys. złotych. Do tego dochodzi transport, pamiątki i inne atrakcje.

Sudety również oferują różne standardy noclegowe. Można tam zanocować od 2 tys. zł do ponad 7,5 tys. zł za trzy osoby. Podobna sytuacja ma miejsce w Bieszczadach. Od 2,5 tys. zł do nawet kilkunastu tys. za tygodniowy pobyt to standard, a biura podróży rzadko publikują oferty kameralnych domków, które też można wynająć na zimowy wypoczynek.

Dużo niższe ceny są w mniejszych, mniej popularnych pensjonatach i małych hotelikach, ewentualnie w gospodarstwach agroturystycznych. Tańszego wypoczynku należy szukać w mniej popularnych miejscowościach.

Ferie zimowe nad morzem też przedstawiają się lepiej pod kątem ceny, jednak należy liczyć się z dużo mniejszą liczbą atrakcji. Tygodniowy pobyt można zarezerwować już od 1,4 tys. zł, chociażby w Ustce. Za pięciogwiazdkowy standard w Mielnie zapłaci się już ponad 6 tys. zł, ale z wliczonym wyżywieniem.

Ferie za granicą? Tak, ale...

"Za granicą wyjdzie taniej niż w Polsce" - bardzo często można się spotkać z taką opinią. Sam hotel może być tańszy niż ten z Zakopanem, najtańsza opcja na Majorce wraz z przelotem to około 4 tys. zł. Jednak trzeba uwzględnić inne czynniki. Brak wyżywienia, wysokie ceny dojazdów i atrakcji w ogólnym rozrachunku dadzą koszt ponad 10 tys. zł za ferie zimowe za granicą.

red / polsatnews.pl