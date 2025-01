Ferie zimowe to doskonała okazja, by cała rodzina spędziła wspólny czas, a pomysł wyjazdu dziadków z wnukami na ferie lub wakacje zyskuje coraz większą popularność (trend "skip-gen" zapoczątkowany w USA). W takich wspólnych chwilach nie chodzi tylko o zabawę na śniegu, ale także o budowanie więzi między pokoleniami. Gdzie warto wybrać się na ferie?

Każda chwila, w której dziadkowe spędzą czas ze swoimi wnukami, jest bezcenna. Wspólna podróż jest szczególnie istotna dla seniorów, którzy czasem czują się pomijani w życiu rodzinnym w wyniku braku czasu albo odległości, jaka dzieli ich od bliskich - aż 29 proc. ankietowanych w badaniu CBOS z 2019 roku odpowiedziało, że ich rodzina jest rozproszona po całej Polsce, a 44 proc. - po świecie.

Skip-gen. Budowanie międzypokoleniowej relacji

Młodszym osobom trudno wyobrazić sobie, że dziadkowie również byli kiedyś pełni energii i mieli swoje niezapomniane przygody. Wspólne ferie zimowe to doskonała okazja, by wnuki odkryły, że wiek to tylko liczba, a dziadkowie nadal mogą być świetnymi towarzyszami zabawy. W USA takie budowanie międzypokoleniowej relacji podczas wspólnej podróży określane jest jako skip-gen.

Przed wyjazdem warto jednak dokładnie zaplanować podróż, uwzględniając zarówno potrzeby dziadków, jak i dzieci. Miejsce, które wybiorą, powinno oferować zróżnicowane atrakcje dostosowane do kondycji i zainteresowań każdego uczestnika, aby wszyscy mogli czerpać radość ze wspólnego wypoczynku.

Zimowa podróż w góry, relaks w termach i magia zimowego morza

Jednym z klasycznych kierunków zimowego wypoczynku są góry. Co roku ośrodki wczasowe oraz gospodarstwa agroturystyczne dostosowują swoją ofertę do potrzeb turystów. Dzieci znajdą wiele atrakcji, takich jak zjazdy na sankach czy możliwość nauki jazdy na snowboardzie. Osoby starsze w tym czasie będą mogły cieszyć się mroźnym i zdrowym powietrzem górskim. Niezapomniane chwile można zatem spędzić w takich miejscach jak:

Szczyrk,

Zakopane,

Karpacz,

Pieniny.

Wiele ośrodków oferuje relaks w basenach zasilanych wodą termalną, potocznie nazywanych termami. To doskonała okazja do poprawy zdrowia, zwłaszcza dzięki właściwościom wód termalnych, które wspomagają układ krążenia i pomagają w leczeniu dolegliwości reumatycznych. Przykłady polecanych term w Polsce to m.in.:

Termy Bukowina,

Termy Chochołowskie,

Termy Bania.

Zimą również morze ma swój niepowtarzalny urok. Choć w tym okresie należy zrezygnować z kąpieli i opalania (chyba że seniorzy są zapalonymi miłośnikami morsowania), to spacer po plaży pokrytej śniegiem staje się niezapomnianym przeżyciem. Dzieci i dziadkowie mogą korzystać z promenady, Muzeum Figur Woskowych oraz licznych szlaków pieszych w Jastrzębiej Górze.

Miasta i miasteczka też mają swój urok

Zimowy wypoczynek nie musi ograniczać się tylko do dużych ośrodków wypoczynkowych i popularnych miast turystycznych. W mniejszych miejscowościach również można znaleźć interesujące atrakcje, które wyróżniają się na tle innych. Kopalnia soli, uzdrowiska, zabytki oraz Park Miniatur - wszystko to sprawia, że mniejsze miejscowości stanowią doskonałą alternatywę dla popularniejszych kierunków turystycznych. Wieliczka, Rabka-Zdrój lub Inwałd to tylko niektóre z takich miejsc, które oferują ciekawe zwiedzanie.

